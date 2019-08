Des visites touristiques adaptées aux personnes handicapées ce week-end

PARIS, 26 mars 2010 (AFP) – Des visites adaptées aux personnes handicapées et des mises en situation pour les valides sont organisées ce week-end dans plusieurs sites touristiques de l’Hexagone, annonce l’association Tourisme et handicaps. Il s’agit de montrer “les efforts accomplis par les professionnels du tourisme” pour les installations comme pour l’accueil. En mars, la France totalisait 3.911 sites détenteurs du label “Tourisme et handicap”, créé par les pouvoirs publics et décerné par l’association.

C’est 610 de plus qu’il y a un an, mais beaucoup reste à faire, sachant que tous les établissements recevant du public doivent effectuer des travaux d’accessibilité avant le 1er janvier 2015.

Le nombre de personnes souffrant de déficiences motrices, sensorielles ou intellectuelles atteint une dizaine de millions, estiment les organisateurs de l’événement.

Ces journées sont organisées en association avec les ministères de l’Economie et de la Culture, l’Agence nationale pour les Chèques vacances, le Réseau national des destinations départementales et Atout France.

Certaines visites seront gratuites ou à prix réduits dans des musées, des restaurants, des chambres d’hôtes, dont la liste est consultable sur les sites www.tourisme-handicaps.org et www.franceguide.com.

