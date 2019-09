Des victimes de l’amiante occupent le fonds chargé de les indemniser

PARIS, (AFP) – Mardi, des dizaines de victimes de l’amiante ont occupé les locaux du fonds chargé de les indemniser pour protester contre un décret, qui, selon eux, risque de remettre en cause les indemnisations.

“Les victimes de l’amiante, soutenues par l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante) et la Fnath (Fédération nationale des accidentés de la vie) occupent depuis ce midi les locaux” du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva), situé à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ont annoncé les deux associations.

Michel Parigot, responsable de l’Andeva, a indiqué qu’ils étaient environ quatre-vingts au départ et une cinquantaine en fin d’après-midi dans les locaux du Fiva, une source policière évoquant la présence d’une cinquantaine, puis d’une trentaine de personnes.

Selon les associations, le gouvernement s’apprête à publier “tout début juillet” un décret donnant aux représentants des payeurs (Etat et employeurs) “la possibilité de décider seuls” des montants versés.

Le décret en question prévoit d'”élargir le champ de recrutement du président du conseil d’administration” du Fiva, qui revenait jusqu’à présent à un magistrat indépendant de la Cour de cassation.

Pour M. Parigot, cette modification est de nature à remettre en cause l’équilibre au sein du CA entre représentants de l’Etat et des employeurs, d’une part, et représentants des bénéficiaires, d’autre part, et fait qu'”il y aura de facto une majorité automatique pour les payeurs”.

Pour l’Andeva et la Fnath, qui “demandent au gouvernement de renoncer à modifier la composition du CA”, “l’objectif de la manoeuvre est sans

ambiguïté: si les +payeurs+ veulent absolument avoir la majorité au conseil d’administration, ce n’est évidemment pas pour augmenter le niveau des indemnisations mais pour les baisser”.

Depuis sa création en 2002 en France, le Fiva, financé par l’Etat et la branche accidents du travail de la Sécurité sociale, a versé près de 2,4 milliards d’euros à quelque 52.000 victimes.

Interdite en France depuis 1997, l’amiante est une fibre minérale, cancérigène. Les affections qui y sont liées constituent la deuxième cause de maladies professionnelles.