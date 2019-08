Des trophées pour récompenser les établissements du secteur protégé et adapté

Les Trophées Gesat pour des prestations HandiResponsables ont pour but de valoriser des prestations remarquables délivrées par des structures du secteur protégé et adapté (ESAT, EA ou Groupement d’ESAT et/ou d’EA) répondant aux besoins des donneurs d’ordres publics ou privés.

Un nombre de candidature important : La liste des candidatures est désormais close. Deux mois seulement après son lancement, 44 établissements (ESAT, EA, Groupements) ont répondu à l’appel à candidature aux Trophées des prestations HandiResponsables.

17 régions dont la Guadeloupe et 29 départements : les candidatures sont équitablement réparties sur le territoire. C’est un résultat important pour une 1ère édition.

Les 45 candidats, motivés, ont tous envoyé le dossier de candidature composé de 11 pages, dont 3 à remplir par le donneur d’ordre privé ou public soutenant le projet pour lequel l’établissement dépose sa candidature.

Les Trophées des prestations HandiResponsables sont la résultante de la démarche d’entreprises partenaires réellement engagées dans le développement des relations économiques avec le secteur protégé et adapté et conscientes, de par leurs expériences, que le succès d’une telle démarche passe aussi par la promotion des savoir-faire d’un secteur souvent méconnu.

Le nombre de réponses reçues en 2 mois pour cette 1ère édition, n’en est donc que plus encourageant.

Sont candidats :

Groupement Gie Norm’Handi, Normandie (76) – Groupement Directeurs des Esat et Ea de Franche Comté – ESAT Adapei du Bas Rhin, Alsace (67) – ESAT, Atelier de Hainaut (APEI), Nord Pas de Calais(59) – ESAT, Cat Gibaudière (AAPAI), Pays de la Loire (49) – ESAT, Thierry Albouy, Languedoc Roussillon (34) – ESAT Alter Ego – Adapei du Morbihan, Bretagne (56) – – ESAT, APF 34, Languedoc Roussillon (34) – ESAT Anais, Ile de France (92) – ESAT APF 34, Languedoc Roussillon (34) – ESAT Berthier, Ile de France (Paris 17) – ESAT Cigergols, Languedoc Roussillon (48) – ESAT Claires et Mer, Poitou Charentes (17) – ESAT APF « Les Ateliers du Haut Vinage », Nord Pas de Calais (59) – ESAT La bergerie, Franche Comté (25) – ESAT Les Ateliers d’Ornon, Aquitaine (33) – ESAT Les Genets d’Or, Bretagne (29) – ESAT Les Mozaiques – UDAF, Guadeloupe (971)- ESAT Regain-Paris, Ile de France (75) – ESAT, Cat Sezanne, Champagne Ardenne (51) – ESAT Turbulences, Ile de France (75) – ESAT Cap Energie, Haute Normandie (76) – ESAT Lignerolles, Centre (45)- ESAT Le Pré Bataille, Haute Normandie (76) – ESAT Les Ateliers de l’Etai, Ile de France (94) – EA Atelier Blanqui, Ile de France (75) – EA, APF 34, Languedoc Roussillon (34) – EA, Les Jardins d’Aquitaine, Aquitaine (47) – EA, Atelier des Gens de la Mer, Poitou Charentes (17) – EA, ATF GAIA, Ile de France (77) – EA, Document’hom SARL, Centre (45) – EA, FAT ORSAC, Rhône Alpes(01) – EA STI, Poitou Charentes (86) – EA, FACEO, Ile de France (92) – EA, Les Ateliers du Bocage, Basse Normandie (61) – EA, MANUDOR, Haute Normandie (76) – EA, R’eactiv 2M, Rhône Alpes (38) – EA, Relais AVS, Alsace (67) – EA, Sabooj, Auvergne (15) – EA, SOTRES, Ile de France (92) – EA, ETP Synergie, Franche Comté (39) – EA, Traide avenir Sud, Languedoc Roussillon (34)- EA, SICOMEN, Pays de la Loire (53) – EA, Prodéthic Images, Ile de France (92) – SCOP, Le Lien Gourmand, Bretagne (35)

Un jury mixte d’experts qualifiés : Le jury national est constitué d’un trinôme d’experts venant du secteur privé, du secteur protégé et adapté et des médias pour chaque catégorie de prix.

Le président du Jury : Vincent LOCHMANN, Rédacteur en chef Vivre FM

Les membres du jury : Franck MARTINEZ, Responsable Développement Partenariats ESAT-EA DECATHLON – Véronique GHISLERI, Responsable Protection Sociale et Mission Handicap LAGARDERE Sabine PERROMAT, Responsable Marketing Opérationnel SOCOTEC – William UNTERWALD, ancien Directeur d’ESAT, Pierre-Louis PETIT, ancien Président co-fondateur du Gesat, ancien Directeur d’ESAT – Michèle GARDET, ancienne Présidente co-fondatrice du Gesat, ancienne Directrice d’ESAT et d’EA – François-Charles REBEIX, Directeur de la publication La lettre des achats et la Lettre des achats secteur public – Nicolas BISSARDON, Responsable Commercial, Handicap.fr – Jean-Marc MAILLET-CONTOZ, Directeur de publication, Handirect

La liste des nominés sera dévoilée à partir du 12 juillet 2011.

Les prix : Quatre trophées seront décernés :

Trophées de la Coopération

Trophées de l’Adaptation

Trophées de l’Accompagnement

Un grand prix correspondant à la candidature la plus remarquable, autrement dit ayant cumulé le meilleur résultat sur l’ensemble des trois dimensions.

Les lauréats bénéficieront d’une valorisation importante de leur action en termes de communication :

Réalisation d’un film sur chaque initiative récompensée

Articles dans les newsletters

Articles dans la presse spécialisée (Achats et Médico-social, etc.),

Diffusion de l’information sur des radios et différents sites Internet (GESAT et entreprises partenaires du Trophées)

Le site Internet : www.trophees-handiresponsables.com, un site Internet spécifique a été créé. C’est le signe de la volonté de tous les partenaires de faire des Trophées des prestations HandiResponsables, un rendez-vous réussi.

Aujourd’hui y figurent toutes les informations relatives au dossier de candidature, au jury, aux partenaires, un espace presse, des actualités. Pour rendre le site plus interactif, des commentaires peuvent être envoyés pour chaque article d’actualité publié.

Après le 8 décembre, le site internet participera à la promotion des ESAT et EA primés (diffusion de vidéos, d’interviews, témoignages,).

L’évènement : La remise des Trophées aura lieu le jeudi 8 décembre 2011 au cours d’une soirée Evènementielle, dans les locaux d’Allianz France – Paris