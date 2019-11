Des tournois de tennis au profit du Téléthon

BNP Paribas et la Fédération Française de Tennis (FFT) s’associent pour soutenir l’Association Française contre les Myopathies (AFM) en participant à un événement emblématique dans le cadre du Téléthon. C’est ainsi que BNP Paribas, au travers de son réseau d’agences du groupe de Pau propose aujourd’hui une animation tennis en partenariat avec la Ligue Côte Basque Béarn Landes (CBBL) sur le site du stade d’Eaux Vives à partir de 13h30.

Chaque donateur viendra apposer une balle sur un mur prévu à cet effet. Au fil des dons, le mot « Téléthon » sera dévoilé. BNP Paribas participe à ce grand élan de solidarité en tant que partenaire bancaire officiel : la banque encaisse les chèques des donateurs et prend en charge l’impression des reçus fiscaux établis en contrepartie des dons recueillis. Mais aussi, au travers de la mobilisation des salariés bénévoles, qui sont plus de 4 000 à organiser ou s’associer à plus de 1 800 manifestions de tous ordres à travers la France et Outremer : animations sportives, musicales, gastronomiques, régionales, danse, lotos, tombolas…

A Paris, le Téléthon de la Bourse et de la Finance est devenu la manifestation phare de la mobilisation des agences et Directions Parisiennes. Un engagement solidaire de chacun pour la recherche médicale, les malades et leurs familles.