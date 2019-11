Des titres pour les archers d’Alès Handisport

Les membres du club alésien ont fait une belle moisson de médailles à l’occasion des championnats du Gard de tir à l’arc . Hervé Jullian a été récompensé pour dans la catégorie tir à 12 mètres, Cristelle Richard dans la catégorie arc à poulie open C et Jean-Claude Martel également en catégorie arc à poulie open C. Ce dernier était accompagné sur le podium par Guillaume Duplan. Invités par le club Alès Handisport, les archers ont réussi de belles performances lors du tournoi d’Alès. Succès pour Charlotte Mercier (12 mètres), Alexis Jouvert (12 m), Pauline Mercier (15 m), Yves Courtieu (15 m), Gérard Bleybat (20 m), Lydie Tricotteux (arc à poulie open C) ; deuxième place pour Gaëtan Doumergue (12 m), Roselyne Restouble (15 m), Jean Kowalsky (20 m) et troisième place pour Fred Gagnant (arc à poulie open C).

Les licenciés du club, section pétanque, ont pour leur part disputé le championnat interrégional. En division 2, victoire de la doublette Schincariol – Lashermes, alors que Perez – Courtieu sortait en quarte de finale et de Gagnant – Paris gagnait la consolante. En division 3, défaite en quart de finale pour la doublette féminine Sarrus – Andrieu et les doublettes mixtes Moote – Richard, Formica – Tricotteux, Mercier – Nekaa. La doublette Martel – Soulié s’est inclinée en huitième de finale et celle mixte Mercier – Julian en quart de finale de la consolante. (source Midi Libre)