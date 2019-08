Des stages de théâtre adaptés en février

Stage de Clown

Il aura lieu à Paris au centre ressources théâtre handicap du 17 au 20 février (à partir de 16 ans)

Stage de conte

A Montigny-le-Bretonneux à l’école municipale de théâtre du 16 au 20 févier (à partir de 16 ans).

> Contact et inscriptions : 01 42 74 00 13 ou infoclairdelalune@wanadoo.fr

« O clair de la lune », qu’est-ce que c’est ?

L’école de théâtre « O clair de la lune » a été crée par l’association Regard’en France Cie. Cette dernière, fondée en 1993, s’impose comme l’interlocutrice privilégiée de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la culture et plus particulièrement du théâtre pour tous, handicapés ou non. Regard’en France Cie est agréée organisme de formation.

Son action se traduit en trois axes :

– Sensibilisation, avec son concept de théâtre dans le noir : www.lesvisiteursdunoir.com.

– Formation, avec son école accessible à tous, adaptée à chacun, en situation de handicap ou pas, tous handicaps confondus : www.oclairdelalune.com

– Information, avec Le Fonds Théâtral Sonore, pour tous ceux qui ne peuvent pas ou plus lire et néanmoins souhaitent accéder aux ouvrages et aux écrits théâtraux : www.lefondstheatralsonore.com