Des spectacles sous-titrés en temps réel

« GoTheatrical », application développée par la société australienne « The Captioning Studio » permet aux personnes sourdes et malentendantes de recevoir en temps réel, sur un smartphone ou une tablette digitale, les sous-titres de certaines pièces de théâtre. Pour en profiter, chaque spectateur handicapé ayant téléchargé l’application GoTheatrical sur son Smartphone, consulte la liste des spectacles programmés avec un service de sous-titrage pour les mois à venir. Il sélectionne alors ceux auxquels il souhaite assister. Lorsqu’il se rendra sur les lieux de la représentation, les mots prononcés par les acteurs s’afficheront sans manœuvre supplémentaire sur son écran au fur et à mesure du spectacle, et seront éventuellement accompagnés d’autres indications sonores : éclats de voix, murmures ou sanglots des personnages, chansons ou musique.