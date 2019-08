Des soldats britanniques amputés à l’assaut de l’Atlantique

LA GOMERA (Espagne), (AFP) – Quatre militaires britanniques grièvement blessés en Irak et en Afghanistan ont pris le large en décembre depuis l’archipel espagnol des Canaries, pour une aventure visant à récolter des dons: traverser l’Atlantique à la rame.

Après des adieux émus à leurs familles sur le port de l’île de La Gomera, l’équipe s’est lancée dans un voyage de près de 5.000 kilomètres qui devrait la mener jusqu’à l’île de la Barbade, aux Caraïbes. Baptisé “Row2Recovery” (Ramer pour guérir), la traversée devrait durer entre 50 et 60 jours, en fonction des conditions climatiques. Deux des membres de l’équipage ont subi l’amputation d’une jambe, un troisième a été doublement amputé au niveau des cuisses et le dernier a besoin d’une attelle pour marcher.Deux autres soldats n’ayant pas été blessés complètent l’équipage qui devra affronter de nombreux défis.

Les nuits seront très courtes dans des cabines exiguës. Il faudra endurer des tempêtes, réagir au plus vite si le bateau chavire, éviter les cargos et les requins. “On a l’habitude de l’inconfort dans l’armée. On est très entraînés à être dans le froid, l’humidité. Mais je ne pense pas qu’on ait fait ça aussi longtemps dans des circonstances aussi difficiles”, confiait quelques jours avant le départ le lieutenant Will Dixon, 27 ans, qui a perdu la partie inférieure de sa jambe gauche dans l’explosion d’une bombe en Afghanistan, en 2009. L’équipe espère récolter plus de 1,16 million d’euros en dons que les militaires destineront à trois organisations caritatives s’occupant de soldats blessés. Ils ont déjà reçu près de 700.000 euros en promesses de dons.