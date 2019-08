Des sites d’information santé certifiés

Fin 2008, cinq cent cinquante deux sites étaient certifiés par HON dans ce cadre. Vingt-cinq pour cent sont des sites d’organisations de professionnels de santé, 23% des sites de professionnels de santé, 13% des sites d’établissements de santé, 10% de sites d’associations de patients, et seulement 5% sont des sites d’éditeurs dédiés à l’information de santé, dont le site de notre confrère Viva.



Sur cent soixante-cinq sites évalués lors de la demande initiale de certification, constate la Has, 56 % n’étaient pas conformes, car ils ne respectaient pas un ou plusieurs principes du HON code. Les non-conformités les plus fréquemment observées concernaient les principes 2 but du site-complémentarité, 3 confidentialité, 4 datation, 7 transparence du financement, et 8 honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale. Chacun de ces principes n’était pas respecté par 20% ou plus des sites. Mais, note la Has, « dans la grande majorité des cas, ce processus de certification amène les sites à devenir conformes aux principes du HON code. »

Les 8 principes à respecter

Ces principes sont les suivants :

– Indiquer la qualification des rédacteurs

– Compléter et non remplacer la relation patient-médecin

– Préserver la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site

– Citer la/les source(s) des informations publiées et dater les pages de santé

J- ustifier toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou traitements

– Rendre l’information la plus accessible possible, identifier le webmestre, et fournir une adresse de contact

– Présenter les sources de financements

– Séparer la politique publicitaire de la politique éditoriale