Des signes précoces d’autisme

Une étude publiée fin janvier dans le journal Current Biologyexplique que des signes d’autisme ont pu être détectés chez de très jeunesenfants, âgés de 6 à 10 mois, en mesurant leur activité cérébrale.

Un dépistage précoce de l’autisme, généralement diagnostiqué autour de deux ans, aiderait à la prise en charge de lamaladie, qui affecte environ 1 % de la population et se traduit par des difficultés à communiquer avec le monde extérieur. L’étude s’est focalisée sur 104 bébés de 6 à 10 mois, dont la moitié présentaient un risque plus important de souffrir d’autisme parce qu’un ou plusieurs des frères ou soeurs aînés étaient déjà atteints du syndrome. Sachant que les enfants autistes évitent souvent de regarder les gens dans les yeux, les chercheurs ont mesuré avec des capteurs l’activité cérébraledes bébés lorsqu’on leur présentait des visages les regardant directement ou au contraire les évitant. L’étude a noté une différence significative des ondes cérébrales en fonction des deux types d’images lorsque celles-ciétaient présentées à des bébés à faible risque d’autisme, ou qui n’ont pas ensuite développé la maladie dans le groupe à risque. En revanche, la réponse cérébrale des bébés qui ont ensuite été diagnostiqués comme autistes s’est révélée beaucoup plus neutre. Le professeur Mark Johnson du Birkbeck College de l’Université de Londres, coauteur de l’étude, souligne toutefois que le test n’a pas fonctionné « à 100% », certains enfants montrant des signes d’autisme alors qu’ils n’ont pas développé lamaladie par la suite. « Des études complémentaires sontnécessaires pour déterminer si desmesures de l’activité cérébrale commecelles utilisées dans notre étude peuvent jouer un rôle dans l’identification des enfantsautistes à un stade précoce », a-t-il ajouté.