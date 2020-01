Des salles de bain transgénérationnelles…

L’AFISB, association qui regroupe 40 marques leaders représentant 60% du marché de la salle de bains en France, lance un dispositif inédit pour accompagner les professionnels et les particuliers dans la conception d’une salle de bains transgénérationnelle. Conformément aux nouvelles normes françaises et européennes de construction et en relation avec l’évolution de la société, l’AFISB a imaginée un label et un site Internet dédié qui guident et facilitent la réalisation d’une salle de bains adaptée à tous les âges de la vie, mais aussi aux univers décoratifs les plus exigeants.