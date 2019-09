Des rallyes dans un fauteuil

Paraplégique depuis 2005, Christophe Totet va se lancer comme copilote dans des rallyes automobiles amateurs. Passioné de sports mécanique, ce jeune “nordiste”est victime, volià quatre ans, d’un accident de moto. Touché à la moelle épinière, il devient paraplégique mais conserve intacte cette passion pour le sport et porte la volonté de relever les défis. Retour aux sports mécaniques, il participe, en quad, aux enduros et randonnées organisés par le club local.

Aujourd’hui, il va réaliser son rêve d’enfant, en se lançant comme copilote dans des rallyes automobiles amateur. Pour Christophe, ce défi servira également à d’autres personnes à mobilité réduite, qui verront qu’il y a une vie, une vie sportive après le fauteuil. « C’est aussi l’occasion, explique t’il dans les colonnes de Voix du Nord, de montrer une image positive des handicapés. En France, les personnes à mobilité réduite ne sont pas encore acceptées dans la société. C’est une façon de changer le regard sur le handicap et de donner une image dynamique des personnes handicapées aux entreprises, collectivités locales, commerçants dans le cadre de l’insertion professionnelle… » Ce nouveau départ, Christophe le perçoit à l’occasion du dernier Téléthon, quand, avec des amis, et après bien des essais, il comprend qu’il a sa place dans ce monde des rallyes. S’ensuuit une rencontre avec un médecin de la Fédération française du sport automobile et des tests d’extraction du véhicule à l’issue desquels il obtient sa licence de copilote.

C’est avec Anthony Dujardin, de Fontaine-les-Clercs, qu’il va faire équipe. Ce jeune espoir de l’Aisne du volant a acquis une expérience des rallyes en tant que copilote avec Medhi, son frère, avant de prendre lui-même les commandes d’une voiture… Christophe, lui, a découvert les rallyes dans les années 70.

C’était l’époque des Dauphines, R8 et R10… L’année 2009 sera pour lui un nouveau défi, avec cependant le même objectif que son collègue, celle de la réussite tout en se faisant plaisir, comme ce week-end lors du premier grand prix de Vervins. Mais l’objectif sera la finale de la coupe de France des rallyes 2009, à Dunkerque. Pour l’heure, le team Dujardin-Totet est aussi à la recherche de sponsoring et de mécénat.

