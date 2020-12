Des promesses, c'est bien, des actes, c'est mieux !

Listen to this article Listen to this article





La Fédération des APAJH était présente lundi à l’Elysée lors de la rencontre des huit porte-parole du Comité d’Entente avec le Président de la République. Si l’APAJH est satisfaite que le Président de la République en nous recevant lundi marque son intérêt pour les personnes en situation de handicap mais cela ne saurait suffire. L’APAJH se félicite que le Président de la République soit revenu sur les annonces des Premier ministre et Ministre du budget quant à l’augmentation de l’AAH de 25 % en cinq ans. Mais nous jugerons de l’engagement présidentiel sur sa réalisation. En trois ans, l’augmentation est de l’ordre de 12 %, l’objectif est loin d’être atteint.

L’APAJH observe l’intérêt marqué par le Président de la République pour la scolarisation des jeunes en situation de handicap à l’Ecole de tous. Mais c’est aux actes que nous jugerons. C’est un accompagnement lié à leurs besoins que nous attendons et une réelle formation des enseignants que nous souhaitons. A ce jour, la réalité invalide l’intérêt marqué par le Président.

L’APAJH prend acte de la volonté du Président de la République de faire vivre la loi de février 2005. Mais pas en la détricotant ! L’APAJH sera vigilante en particulier sur le champ de l’accessibilité et s’opposera à toutes les tentatives d’imposer des exceptions et dérogations quant à la mise en oeuvre de la loi sur ce thème.

L’APAJH apprécie le fait que le Président de la République ait placé notre problématique sur le champ de la solidarité et non celui de la charité. Mais cela engage. C’est aux créations de places et aux budgets respectueux des personnes que nous jugerons de la volonté affichée. Aujourd’hui, sous le couvert de la convergence tarifaire, nous constatons que les budgets des établissements font l’objet d’examens froids et technocratiques qui remettent en cause de façon unilatérale la qualité de l’accueil et même la sécurité des personnes.

L’APAJH prend note enfin de la volonté du Président de la République de faire évoluer le texte de loi sur les retraites pour tenir compte notamment des carrières écourtées des travailleurs en situation de handicap et des parcours professionnels abrégés des parents ayant du s’occuper de leurs enfants par manque de services et d’établissements sur le terrain. Le texte voté par l’Assemblée nationale hier ne confirme pas cette volonté.

Depuis bientôt 50 ans, l’APAJH milite pour le droit et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Que le premier personnage de la République nous reçoive est apprécié par la Fédération des APAJH. Mais des promesses, aussi agréables à entendre soient-elles, ne suffisent pas. Les derniers mois ont été trop durs à l’égard de toutes celles et de tous ceux que nous représentons pour que notre vigilance faiblisse.

Exigeants et ambitieux nous sommes, exigeants et ambitieux nous restons !