Des prix pour récompenser leur engagement

L’association D&O va remettre en juin quatre prix pour récompenser l’aide apportée par certains organismes à des personnes en difficulté. De 15 à 20 000 euros sont à gagner.





D&O, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, organise la cinquième édition de son Prix « Accompagnement Handicap » destiné à soutenir, valoriser et promouvoir les initiatives du monde associatif pour les personnes en situation de handicap ou de dépendance.

En juin 2012, 65 000 euros seront remis à quatre associations pour leur permettre de poursuivre et d’intensifier leurs actions en faveur des enfants, des adultes et des seniors en situation de handicap ainsi qu’en matière de prévention ou d’emploi.

Quatre distinctions seront décernées par le jury, composé d’administrateurs de D&O et de personnes qualifiées : le Prix d’Honneur D&O de 20 000 euros pour la meilleure initiative, le Prix Innovation D&O de 15 000 euros pour le projet le plus original, le Prix Perspectives D&O de 15 000 euros pour le projet le plus prometteur, le prix Prévention et emploi de 15 000 euros pour l’action la plus remarquable en faveur de l’emploi des personnes handicapées ou de la prévention des handicaps en milieu professionnel.

Les projets présentés concerneront des personnes en situation de handicap dans le but de favoriser le lien social ou les relations intergénérationnelles. Le mieux-être effectif apporté aux personnes handicapées ou dépendantes et à leurs proches, est un critère déterminant.

Florian Jurdic