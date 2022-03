Maladies mentales : Des podcasts pour sensibiliser et briser les préjugés

Ecouter article Ecouter article

La fondation FondaMental lance une série de podcasts « FondaMental Talk », dédiés aux maladies mentales et aux troubles de la santé mentale.

C’est grâce aux « FondaMental Talk », enregistrements audios sous forme de témoignages, que la Fondation FondaMental donne la parole à des professionnels et des patients concernés par des maladies mentales. Ces podcasts ont pour mission de briser les préjugés. Le but est également de lutter contre la stigmatisation qui entoure les troubles psychiatriques et tous les troubles concernant la santé mentale.

« FondaMental Talk » pour donner la parole aux professionnels et aux patients

Ainsi, la série de podcasts « FondaMental Talk » dédiée à la santé mentale donne la parole à des psychiatres, des chercheurs et des patients touchés par des maladies mentales. Chaque mois, un expert aborde pendant une quinzaine de minutes, un sujet autour de la dépression, l’anxiété, les troubles bipolaires, le burn-out ou la schizophrénie. « Il est primordial aujourd’hui d’utiliser tous les moyens possibles pour informer le grand public, explique en ce sens le professeur Marion Leboyer. Le format Podcast offre un temps long à nos experts pour bien expliquer les différentes problématiques liées à ces pathologies psychiatriques. Il permet de vulgariser les avancées scientifiques qui constituent un levier essentiel à une meilleure connaissance et donc, à un meilleur traitement de ces maladies ».

Une fondation pour lutter contre les maladies mentales

La fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies mentales. Elle allie soins et recherche de pointe pour promouvoir une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire des patients. En effet, elle soutient la recherche et l’innovation dans l’amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques des maladies mentales.

Tous les podcasts sont à retrouver sur le site internet de la Fondation. Le prochain podcast sera publié le 28 mars prochain et il sera consacré aux troubles bipolaires.

Noémie Rochefeuille