Des personnes en difficulté au service des autres

L’économie sociale et solidaire est un volet important de la politique de Paris pour favoriser l’emploi : elle met l’accent sur des objectifs sociaux, humains, sur d’autres modes de gouvernance économique et pas seulement sur la rentabilité, et propose des solutions innovantes pour soutenir l’emploi, le développement économique et le lien social.

Face à la crise économique et sociale, qui touche en premier lieu les populations modestes et défavorisées, Paris renforce ses actions pour développer l’emploi. La ville se fixe pour objectif le retour à l’emploi de 12 000 allocataires du RMI par an à l’horizon de 2013, et 9 000 dès 2009, dont 2200 grâce à l’économie sociale et solidaire. A titre d’exemple, près d’une centaine de structures d’insertion par l’activité économique existent

déjà à Paris. Elles ont employé plus de 8000 personnes en 2008.

Pour développer le nombre de structures qui emploient des personnes en difficulté tout en créant des services nouveaux pour les Parisiens, Paris lance un appel à projets, ouvert du 10 avril au 10 juillet 2009. A l’initiative de Seybah Dagoma, adjointe chargée de l’économie sociale et solidaire, il sera débattu au Conseil de Paris le 6 avril.

Inscrit dans le cadre d’un partenariat entre services publics et acteurs de terrain, cet appel à projets a pour objectifs :

· de multiplier les opportunités d’insertion pour les Parisiens éloignés de l’emploi ;

· de favoriser l’innovation sociale ;

· de développer les emplois dans les domaines des services à la personne, de l’environnement, et du commerce équitable.

Les projets lauréats seront retenus à l’automne par un jury associant les professionnels du secteur. Ils pourront notamment bénéficier :

· d’une subvention d’aide au démarrage allant jusqu’à 25 000 euros,

· d’une participation financière en fonction de l’embauche d’allocataires du RMI,

· d’une aide à la recherche de locaux d’activité,

· d’un accompagnement,

· et d’une mobilisation des supports de communication de la Ville.

L’objectif est de créer au minimum 5 structures nouvelles cette année, et autant en 2010, ce nombre étant susceptible d’évoluer en fonction des projets reçus.