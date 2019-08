Des peintures réalisées par des artistes en situation de handicap mental

Expressions premières, ouvrage/catalogue de peintures et de dessins est disponible à partir du 16 novembre.

Expressions premières s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir l’oeuvre picturale de neuf artistes autodidactes en situation de handicap mental, inconnus des milieux artistiques et

culturels classiques. Chaque chapitre du livre est consacré à un artiste et à plusieurs de ses réalisations. L’ouvrage évoque, par ailleurs, la question de la pratique d’activités artistiques en milieu sanitaire et social. Le débat sur la protection du droit d’auteur est également abordé ainsi que la qualification des professionnels encadrant des activités artistiques.

Les artistes, ont créé leurs oeuvres pendant les cours d’arts plastiques dispensés par le Centre de La Gabrielle, lieu d’accueil et d’accompagnement pour enfants et adultes

en situation de handicap mental.

Bernadette Grosyeux, l’auteure des textes, est directrice d’établissements et services médico-sociaux et est à l’origine de la création de l’association

ég’Art.

Pratique

Édité par La Mutualité

Française et les Editions

Pascal Expressions

premières sera

disponible en librairie le

16 novembre au prix de

24,50 euros.