Des parcours de VAE pour devenir auxiliaire de vie sociale ou assistant de vie aux familles cofinancés par la CNSA

Depuis le 6 décembre, les professionnels de l’aide à domicile travaillant au service des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes handicapées, dans des structures gérées par les collectivités territoriales (centres communaux d’action sociale ou centres intercommunaux d’action sociale), peuvent s’engager plus facilement dans un parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour obtenir un diplôme d’auxiliaire de vie sociale ou d’assistant de vie aux familles.

La CNSA et la DGCS viennent en effet de contractualiser avec le CNFPT à ce sujet. Ainsi, la CNSA, qui cofinance dans la limite de 80 % du coût les parcours de VAE, versera 300 000 euros au CNFPT pour participer au financement de 500 parcours entamés en 2010.

Cet avenant complète le dispositif existant (accord-cadre conclu le 26 mars 2010) et élargit la palette de qualifications possibles. La CNSA participe déjà au cofinancement de parcours organisés par le CNFPT pour des professionnels travaillant dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans des établissements et services pour personnes handicapées qui souhaitent, grâce à une VAE, obtenir un diplôme d’aide-soignant, d’aide médico-psychologique, d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur. Ces professionnels peuvent aussi bénéficier d’une remise à niveau avant de s’engager dans une VAE. 600 000 euros ont été budgétés en 2010 pour le co-financement de 500 parcours de ce type.

Les demandes de cofinancement de parcours de VAE relevant du CNFPT doivent être déposées par les établissements et services auprès des délégations régionales du CNFPT, au moyen des documents de demande de prise en charge.

En offrant des perspectives d’évolution aux agents exerçant dans les CCAS/CIAS, la CNSA et le CNFPT espèrent ainsi faciliter les mobilités professionnelles et rendre plus attractifs ces métiers en donnant une lisibilité sur des parcours de progression possibles.