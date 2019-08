Des outils pour réussir.

Parce que l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés est un enjeu majeur de la responsabilité sociale des entreprises en même temps qu’une réalité de gestion compte tenu de son impact financier Carea5 | YutoKintumi* a lancé l’année dernière le premier outil collaboratif de gestion des Missions Handicap baptisé POPEI (Pilotage des Politiques d’Emploi et d’Insertion afin de répondre à la demande de plusieurs clients affectés par l’évolution des modes de calcul de la contribution Agefiph.

Cette plate-forme permet aux entreprises multi-établissements de faciliter la collecte des informations requises pour le calcul de la D.O.E.T.H. et du budget d’un accord – recensement des effectifs d’assujettissement, des Unités Bénéficiaires acquises en emploi direct ou en sous-traitance au secteur protégé – et de suivre les actions entreprises- sensibilisation, aménagements de poste… – par collaborateur, par établissement, en y associant pour plus de traçabilité les coûts imputables au budget d’un accord ou éventuellement récupérables (dans la limite de 10 %) sur la contribution AGEFIPH.

Se concentrer sur l’expertise

Les entreprises peuvent aussi suivre les dossiers individuels des collaborateurs bénéficiaires, grâce à des alertes – comme par exemple, dès que l’on approche de la péremption d’un titre de reconnaissance accéder tout au long de l’année, et pas seulement dans la période critique de janvier/février, aux indicateurs-clefs par établissement – permettant ainsi à la Mission Handicap de se concentrer, préventivement, sur son expertise (accompagnement, sensibilisation), plutôt que sur les tâches de documentation et calcul sans fin.

Cet outil nouveau, associé à l’expertise des animateurs de la Mission Handicap devrait permettre aux entreprises engagées pour l’emploi des travailleurs en situation de handicap de gagner encore en termes de fiabilité et d’efficacité.

* L’équipe Carea5 | YutoKintumi a assuré la réalisation technique de plusieurs sites et applications dédiés à l’emploi des personnes en situation de handicap, dont www.hanploi.com, le premier job-board consacré à ce thème, depuis 2005. Au-delà des projets commerciaux qui constituent ses ressources, elle s’investit aussi dans des projets innovants pour l’intégration des personnes en situation de handicap, tels que Signes, outil de découverte de la L.S.F. sur iPhone / iPod Touch distribué gratuitement sur l’AppStore d’Apple (http://signes.carea5.com).

