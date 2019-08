Des nouvelles mesures l’accessibilité au cinéma et à l’audiovisuel

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication et Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, ont traité de l’accessibilité au cinéma et à l’audiovisuel pour les personnes en situation de handicap à l’occasion d’une séance de travail de la Commission Nationale Culture Handicap le 26 janvier.

À cette occasion, Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication a annoncé aux associations représentant les personnes en situation de handicap plusieurs mesures : la mise en place d’une aide incitative du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), représentant un million d’euros par an pendant trois ans, pour que le sous-titrage et l’audio-description des films s’imposent progressivement dès leur sortie en salle ; le lancement de deux missions : l’une sur les métiers de l’audiodescription, l’autre sur la coordination de l’information sur les oeuvres sous-titrées et audio-décrites ; la mise en place d’un groupe de travail afin d’accompagner la petite et moyenne exploitation cinématographique dans la mise en accessibilité des cinémas ; la rédaction en cours d’un nouvel ouvrage de la collection Culture et Handicap consacré précisément à l’accessibilité au cinéma.

Les deux Ministres ont confirmé leur soutien à l’organisation du festival de cinéma « un autre regard », consacré au thème « cinéma et handicap », qui se tiendra du 29 au 31 mars prochain à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Eric Garandeau, président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), a fait un état de l’action du Centre en faveur de l’accessibilité des oeuvres et des salles, et notamment du suivi de la montée en charge de l’accessibilité des salles, avec le concours de la fédération nationale des cinémas français. Il a été convenu de déterminer en fin d’année 2012, sur la base des remontées d’information en cours et des progrès alors enregistrés, si des objectifs chiffrés de progression seront nécessaires à ce développement.

Dans le domaine de l’audiovisuel, les engagements pris par les chaînes publiques dans le cadre de leurs contrats d’objectifs et de moyens signés avec l’Etat ont été rappelés, ainsi que l’action du Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de représentation du handicap, de qualité du sous-titrage ou de l’audio-description. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a annoncé la publication prochaine d’une étude sur les conditions du développement en France de récepteurs TNT vocalisants.