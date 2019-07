Des nouvelles en direct des Global Games

Bonne nouvelle, Les équipes de France de tennis de table féminine et masculine (Photo: Nicolas Duten et Lassen Moussoui) se sont qualifiées ce matin par équipe pour les demi-finales et s’assurent par conséquent au minimum une médaille de bronze. Les hommes ont disposé de l’Autriche tandis que les Femmes ont battu la Hongrie. L’équipe de France féminine rencontrera cette après-midi en demi la redoutable équipe d’Hong Kong alors que les hommes tenteront de décrocher une place en finale contre la Pologne.

Autres résultats du mardi 7 juillet :

– FOOTBALL (Futsal) : France-Brésil : 12-17

Hier, match de l’équipe de France contre le Brésil

– BASKET-BALL Homme : France-Brésil : 48-108

– NATATION :

– 50 mètres Brasse : Jacky Déforge est arrivé 5ème en finale en 34’76. il avait fait 36’15 en série.

– Le relais français du 4×200 nage libre (J. Déforge, M. Dutter, P. Patane, S. Blondel) est arrivé 7ème en finale en 9’55’37. Le temps de série avec P. Patane, M. Dutter, J. Bride et F. Tejeiro est de 10’57’95.

– 50m nage libre Femme : S. Gotti en 33’40, J. Laclautre en 40’66 et A. Maurin en 47’15

– 100m brasse Femme : A. Minguet en 1’50’61

– 100m dos homme : P. Patane avec un nouveau record de France en 1’21’01. F. Tejeiro a réalisé un temps de 1’25’56.

– 400 nage libre Homme : J. Bride en 5’55’84, J. Mahieu en 5’50’45 et P. Patane en 5’14’33

La finale du relais masculin 4×50 mètres nage libre a été reportée à aujourd’hui. Ce relai (Maxime Dutter, Sébastien Blondel, Jacky Déforge et Frédéric Tejeiro) a de réelles chances d’accrocher le podium et de permettre à la délégation française de remporter sa première médaille en natation aux Global Games.