Des mutuelles qui « assurent » vraiment

Le GEMA est un groupement d’entreprises qui rassemble les Mutuelles d’assurance soit une cinquantaine d’adhérents. C’est un peu le pendant de la FFSA* pour les sociétés capitalistiques d’assurances. Créé en 1963, sous la forme d’un syndicat interprofessionnel, ce regroupement a pour objet de répondre à des commandes d’études, de veiller sur l’évolution de la société ou encore d’étudier et de défendre les intérêts généraux de la profession. Marie-José Uger nous explique comment le GEMA a mis en place une formation spécifique ouverte aux personnes handicapées.

Handirect : Comment est né l’intérêt pour les travailleurs handicapés ?

Marie-José Uger : Cela répond à une demande des Mutuelles qui sont en dessous du taux légal de 6% d’emploi de personnes handicapées. Cette situation ne résulte pas d’un manque de volonté mais d’un vrai problème de qualification des candidats. Dans notre métier, le BAC est le minimum requis.

H. : Parlez-nous de la première initiative de formation.

M.J.U. : Fin 2007, nous avons signé un partenariat avec l’Agefiph Poitou-Charentes car c’est dans cette région que se rassemblent le plus de Mutuelles. Ces dernières partagent le même constat sur le faible niveau de qualification des personnes reconnues handicapées. Nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire ensemble et, en septembre 2008 est née la première promotion de treize personnes handicapées. Aucune d’entre elles n’avait été recrutée mais elles étaient accueillies, parrainées par des Mutuelles durant leur stage. Sept entreprises les ont reçues pendant leur année, de formation à raison de trois périodes de quinze jours. C’était une première expérience de mutualisation. Ces stagiaires ont passé leur examen fin septembre (voir encadré).

H. : En pratique, comment s’est passée cette formation ?

M.J.U. : Les sept entreprises ont travaillé ensemble pour décrire d’une manière globale le métier sur lequel elles allaient recruter. Le Pôle Emploi de NIORT a fait passer des tests par la méthode des habiletés pour repérer les personnes qui avaient les capacités à exercer ce métier, puis un centre de pré orientation leur a fait passer des tests pour évaluer leurs connaissances générales. Enfin, chaque mutuelle a recruté ses candidats dans le cadre de jobs-dating. Nous avons ensuite fait travailler un ensemble de prestataires dans le domaine de la formation, chose qu’ils n’avaient pas l’habitude de faire.

Il s’agissait de l’AFPA – Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, de l’IFPASS l’organisme de formation aux métiers des assurances et l’UEROS les Terrasses, un centre de remise à niveau. Les Terrasses ont été le premier intervenant, assurant remise à niveau des stagiaires et consolidation de leur projet professionnel. L’IFPASS est intervenu dans un deuxième temps, afin de donner aux stagiaires les fondamentaux de l’assurance. Cette formation de quatre cent heures a été hébergée par le centre AFPA de Niort qui a ensuite assuré la préparation des stagiaires au métier de conseiller service client à distance. A l’issue de cette formation, ils auront ce titre, reconnu par le Ministère du travail qui leur donne le niveau BAC et la possibilité d’être recrutés.

H. : Qui a assuré le financement de cette formation ?

M.J.U. : Ce dispositif a été financé à 100% par l’Agefiph qui a assuré la charge de l’ensemble du coût pédagogique. Les entreprises n’ont rien déboursé, mais elles disposent au terme du processus de personnes formées qu’elles connaissent et qui les connaissent. Il y avait une volonté commune et des intérêts communs entre l’Agefiph et les sept entreprises. Il s’agissait de créer un vrai dispositif en faveur des personnes handicapées. Tous les prestataires ont parfaitement joué le jeu et tout le monde voulait vraiment réussir. L’Agefiph va redémarrer, à l’identique, une deuxième promotion à compter de fin septembre 2009.

Et fort de cette volonté commune des mutuelles d’assurance le GEMA a repris ce dispositif en son sein et veut l’étendre, au-delà de la région Poitou-Charentes, à toutes les Mutuelles adhérentes sur l’ensemble du territoire métropolitain. En effet, on avait eu, pour la première promotion, un recrutement local qui n’était pas très équitable du fait de sa concentration sur une seule région, même si la MAAF, par exemple, qui ne disposait pas de poste à pourvoir localement, avait recruté sur le secteur des personnes qui seraient déplacées à l’issue de leur formation vers Tours et Nantes.

H. : Quelle va être, en pratique, la différence ?

M.J.U. : De fait, la formation passe donc entre les mains du GEMA-Handicap et nous voulons recruter et intégrer des personnes dans la France entière. Les mutuelles vont recruter des demandeurs d’emploi reconnues handicapés en formation via GEMA HANDICAP. Elles vont leur proposer un CDD de 12 mois pendant lesquels, les personnes devront acquérir des compétences du métier de Chargé de relation Client en assurances. Dans le cadre de ce dispositif nous ne travaillerons pas forcément avec les mêmes prestataires puisqu’il s’agira désormais d’une formation débouchant sur un titre de branche. Le GEMA-Handicap aura un rôle de facilitateur durant la phase de sélection, mais ce sont les Mutuelles qui, au final, recruteront leurs collaborateurs.

H. : Qui seront les candidats et combien de personnes vont être concernées ?

M.J.U. : Au niveau du nombre de recrutements, nous sommes partis sur la base de cinquante personnes par an. En fait, la convention signée avec l’Agefiph prévoit un total de cent personnes sur deux ans et nous en aurons peut-être quarante la première année et soixante la deuxième. En ce qui concerne les personnes concernées, il s’agit surtout de personnes atteintes de handicaps moteurs. En effet, nos applicatifs informatiques ne peuvent être utilisés par des personnes aveugles ou très malvoyantes. De même, dans les métiers où l’outil principal est le téléphone, les personnes sourdes et malentendantes ne peuvent assurer le service. D’ailleurs, les treize premiers stagiaires étaient tous handicapés physiques. Ce n’est pas satisfaisant mais il semble difficile de changer tout le système informatique.

H. : Quel sera le niveau d’étude requis pour le recrutement ?

M.J.U. : Il y a eu une première expérience menée par la MACIF avec un contrat de qualification à destination des personnes ayant le BAC ou le niveau BAC. Au GEMA, nous demanderons un niveau inférieur (CAP ou BEP) et nous pratiquerons une remise à niveau. Ce sont les capacités de la personne à entrer en fonction et à exercer le métier. Le test se fera au niveau de Pôle Emploi avant la sélection des candidats. Ensuite, un cabinet spécialisé dans le recrutement de personnes handicapées interviendra.

H. : Parlez-nous du GEMA-Handicap ?

M.J.U. : Cette association a été créée dans le but de favoriser l’intégration des travailleurs handicapés en proposant une formation ad hoc qui corresponde aux requis du métier. La Présidence en est assurée par Jackie Floc’h, DRH à la MAIF (Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France). Je joue le rôle de facilitatrice-coordinatrice des opérations que les Mutuelles vont mettre en place, qu’il s’agisse de contrats de qualification ou de recrutement.

De son côté l’ IFPASS va mettre à disposition ses modules d’E-learning sur les fondamentaux de l’assurance qui seront complétés par des séances de formation présentielle. L’idée, c’est de mettre ce dispositif en place sur la France entière en se concentrant cependant sur quelques villes représentant des bassins d’emploi potentiels pour les Mutuelles. Il faudra prendre soin de « superposer » les lieux de formation et les lieux de travail pour éviter, au maximum, les déplacements.

H. : Comment se déroulera l’année ?

M.J.U. : Durant l’année, les stagiaires devront acquérir les compétences du métier de Chargé de relation clientèle de la branche dans le cadre de leur apprentissage en alternance Cette formation fera l’objet d’évaluations régulières qui seront rassemblées dans le dossier de la personne en vue de l’obtention du CQP (certificat de qualification professionnelle) Chargé de relation clientèle en assurances. Il n’y aura pas d’examen et c’est un jury certifié professionnel qui examinera les dossiers. Pendant leur formation, les stagiaires seront rémunérés par l’entreprise qui les aura recrutés.

* FFSA : Fédération française des Sociétés d’Assurances

Un métier d’utilité sociale

Les assurances constituent un secteur qui n’est pas confronté à la crise. Ainsi, cette année les mutuelles recruteront tout autant que les années précédentes, et ce, malgré la crise. Le recrutement a même tendance à augmenter puisque les offres se diversifient au-delà de l’automobile et de la maison et s’ouvrent à l’équipement général de la personne, au crédit et aux assurances associées au crédit. Le portefeuille de produits disponibles est déjà vaste et il va encore croître dans les prochaines années.

Evolution et mobilité

Des métiers valorisants

Pour se lancer dans le secteur des assurances, il faut bien sûr être à la l’aise dans la communication avec les autres et avoir la fibre commerciale, même si le métier ne consiste pas seulement à vendre des produits mais bien souvent à conseiller le client. D’ailleurs, les chargés de relation clientèle qui travaillent sur des centres téléphoniques n’appellent que des clients ou prospects qui souhaitent recevoir des renseignements. Il n’y a jamais de démarchage direct. « On est, explique Marie-José Uger, du GEMA, dans le conseil et l’on propose au client la meilleure couverture de tous ses risques. Le métier est donc très valorisant de ce point de vue, car le chargé de relation clientèle a un rôle humain avant tout. Il est au service de la personne. »

Un secteur dynamique

La profession va de plus en plus recruter des personnes à « potentiel ». En effet, nombreux sont ceux qui font toute leur carrière dans la même compagnie mutuelle. A cela, une raison majeure, l’ambiance qui est bonne et qui fait que les gens restent. Ajoutez à cela le dynamisme général du secteur et sa capacité d’embauche, des salaires corrects vous comprendrez mieux pourquoi le secteur des assurances mérite qu’on s’y intéresse !

Donc, si une personne intègre une société en vendant des assurances auto, il faudra qu’elle vende aussi, ensuite, d’autres produits. Cela permet d’imaginer une évolution de chacun au sein du métier et la possibilité de devenir, à terme, manager, technicien de l’assurance ou gestionnaire de contrats. La mobilité permettra aussi de plus en plus de changer de lieu de travail tout en restant dans son métier.