Des musées pour tous récompensés

Le 19 septembre dernier, Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a remis le prix «Des musées pour tous» lors de la « journée du handicap », à l’occasion des « Journées européennes du patrimoine ».

Ce prix a pour objet de distinguer une réalisation d’excellence et de bonne pratique en matière d’accessibilité pour les visiteurs handicapés, quel que soit le type de handicap. Il récompense des aménagements durables en matière de scénographie, muséographie et présentation permanente, des documents d’aide à la visite ou d’information des publics handicapés, sur tous supports ou des actions de médiation remarquables ayant permis ou facilitant l’accessibilité.

Pour la première fois, Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, a souhaité qu’une journée soit consacrée à l’accueil des personnes handicapées dans les sites patrimoniaux lors des Journées européennes du patrimoine. La journée du 19 septembre leur a ainsi été réservée, offrant des conditions de visite spécifiquement adaptées en fonction des handicaps : visuel, auditif, moteur et mental, et en dehors de toute affluence. Cette initiative, annoncée lors de la Commission nationale culture-handicap qui s’est tenue le 19 juin dernier, s’inscrit dans l’action menée par le ministère de la Culture et de la Communication en faveur de l’accès à l’art et à la culture des personnes handicapées.

Pour cette deuxième édition de la Journée du Handicap, le musée d’histoire de Nantes (château des ducs de Bretagne) et le musée Ernest Cognac de Saint-Martin-en-Ré ont été les lauréats ex-aequo du prix « Des musées pour tous » et ont reçu 25 000 euros chacun. Compte tenu de la qualité et de l’originalité des projets des musées candidats, la sélection a été particulièrement difficile et la prise en compte de tous les types de handicaps a été saluée comme un atout pour le choix des lauréats.