Des mots pour comprendre : l’Union européenne organise son sixième concours de journalisme sur la discrimination et la diversité

Quinze pour cent des Européens pensent avoir fait l’objet de discriminations : voilà pour la Commission une bonne raison de donner le coup d’envoi, pour la sixième année consécutive, à son Concours européen de journalisme, dans le contexte de la campagne « Pour la diversité. Contre les discriminations. » Ouvert aux journalistes de la presse écrite et électronique, ce concours distingue les professionnels des médias qui, par leur travail, contribuent à mieux faire comprendre les avantages de la diversité et à combattre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, ou encore, la race ou l’origine ethnique. Cette année, une catégorie spéciale est prévue pour les articles consacrés au lien entre pauvreté et discrimination.

Le commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances, M. Vladimír Špidla, a déclaré : « La discrimination représente un gâchis de talents et un déni des droits fondamentaux. Le moment est venu d’intensifier nos efforts pour faire pièce à ce fléau, car nous avons besoin, bien au contraire, de toutes nos ressources humaines pour surmonter la crise et remettre l’économie européenne sur la bonne voie. Ce concours, qui est maintenant dans sa sixième année, contribuera à mettre en relief le droit à l’égalité de traitement, tout en mettant à l’honneur les meilleures plumes de la presse européenne. »

Le concours est ouvert aux journalistes qui exercent leur métier dans l’Union européenne et qui, par leur travail, sensibilisent l’opinion aux avantages de la diversité et à la lutte contre la discrimination. Il s’inscrit dans la campagne de communication de la Commission intitulée « Pour la diversité. Contre les discriminations. » et menée aux quatre coins de l’Europe ; cette campagne, comme son nom l’indique, met en valeur la diversité et vise à mieux informer l’opinion sur la discrimination et les droits auxquels elle contrevient. Le concours est organisé en partenariat avec l’Association des journalistes européens, European Youth Press et le Centre européen de journalisme. L’an dernier, les « co-lauréats » venaient de deux quotidiens, l’un français (Le Monde) et l’autre danois (Jyllands-Posten). L’étude Media4Diversity, qui vient d’être publiée, présente le Concours européen de journalisme comme un exemple de pratique à imiter qui atteste « la puissance des mesures d’encouragement émanant de la communauté décisionnelle sous la forme d’initiatives et des mesures de financement prises en parallèle ».

Le concours prend en compte les articles publiés entre le 30 novembre 2008 et le 31 août 2009 dans la presse écrite ou électronique des États membres. Les candidats peuvent s’inscrire à l’adresse http://journalistaward.stop-discrimination.info. À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, des jurys se réuniront dans chacun des vingt-sept États membres pour choisir les articles gagnants. Un jury européen retiendra ensuite les trois meilleurs d’entre ceux-ci et désignera le lauréat parmi les vingt-sept vainqueurs nationaux. Les premier, deuxième et troisième prix seront dotés, respectivement, de 4 500, 3 000 et 2000 euros.

Comme par le passé, un prix spécial sera décerné. Cette année, il sera réservé – dans la perspective de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui sera célébrée en 2010 – à un article sur la discrimination et la pauvreté ; cet article devra porter soit sur la façon dont les discriminations motivées par l’appartenance raciale ou ethnique, la religion et les convictions, le handicap, l’âge ou encore l’orientation sexuelle peuvent mener à la pauvreté, soit sur le rapport de cause à effet entre pauvreté et discrimination. Le lauréat du prix spécial recevra une somme de 2 500 euros.

La Commission européenne est déterminée à éradiquer la discrimination sous toutes ses formes. Le Concours européen de journalisme est l’une des multiples initiatives communautaires destinées à favoriser un changement d’attitude et de mentalité propice à la concrétisation de cet objectif.

Pour de plus amples informations :

http://journalistaward.stop-discrimination.info

www.stop-discrimination.info