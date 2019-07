Aujourd’hui, l’autisme reste encore pour beaucoup une question mystérieuse, à laquelle personne n’a de réponses exactes. Plutôt de relancer le débat théorique, cet ouvrage propose de découvrir l’autisme concrètement à travers plusieurs nouvelles, certaines écrites par des personnes elles-mêmes autistes.

« Familles, médecins, associations : tout le monde s’exprime sur l’autisme, souvent avec pertinence et ignorance, parfois avec compassion. Mais les personnes autistes elles-mêmes, qu’éprouvent-elles ? Que savons-nous de leurs sentiments, leurs sensations, leurs plaisirs et leurs peurs ? Certes, la recherche nous en apprend chaque jour davantage, mais l’autisme reste mystérieux et la personne avec autisme, tout à son monde intérieur, demeure encore énigmatique aux yeux des autres.

Oser imaginer l’autisme, le décrire intimement, le mettre en scène de manière romanesque contribue aussi à mieux le comprendre. À travers la fiction ou le récit, des cinéastes et des écrivains, dont certains ont des syndromes autistiques, affirment dans ce recueil leur façon de vivre et de voir le monde. Cet ouvrage a bénéficié du soutien de la Fondation Orange. L’ensemble des droits d’auteur est reversé au profit d’associations agissant dans le domaine de l’autisme ».

Nouvelles inédites de Geneviève Brisac, Fanny Chiarello, Kéthévane Davrichewy, Nathalie Kuperman, Christian Oster, Emmanuelle Richard, Alain Sevestre. Textes de Nic Balthazar, Judy et Sean Barron, Temple Grandin, Philippe Grimbert, Mark Haddon, Hugo Horiot, Sylvaine Jaoui, Kochka, Calogero et Marc Lavoine, Élisabeth Motsch, Kamran Nazeer, Josef Schovanec, Francisco X. Stork, Daniel Tammet, Donna Williams.

« Des mots plein les yeux – Regards d’écrivains et de cinéastes sur l’autisme», éditions Cherche midi, 136 pages, 22 euros.