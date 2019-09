Des missions sanitaires contre l’épidémie de choléra en Haïti

Michèle Alliot-Marie, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes et Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, ont décidé l’organisation de missions sanitaires pour faire face à l’épidémie de choléra en Haïti.

Ainsi, l’envoi la semaine dernière de matériel médical (cathéters, seringues etc.) et de médicaments (antibiotiques, solutions de réhydratation, produits désinfectants), se poursuit par l’arrivée récente d’une équipe de professionnels de santé pour assurer le suivi médical des enfants haïtiens en cours d’adoption.

L’équipe médicale, composée d’un médecin pédiatre, de deux infirmiers, de deux puéricultrices et d’un aide soignant, assurera la prise en charge des enfants en cours d’adoption, dans le cadre d’une mission d’une durée d’un mois.

La présence de ces professionnels de santé en Haïti permettra notamment d’assurer le fonctionnement d’un centre de traitement médicalisé mis en place au sein de l’Ambassade de France, ainsi qu’une veille et un soutien des crèches de Port-au-Prince en lien avec la Croix-Rouge.