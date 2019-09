Des mannequins handicapés dans les vitrines suisses

“Qui donc est parfait ? Rapprochez-vous”. Tel est le slogan actuel de l’organisation suisse Pro Infirmis, qui a lancé une campagne de sensibilisation particulièrement originale pour faire évoluer le regard porté sur le handicap.

Alors que les mannequins stéréotypés des vitrines de magasins ne correspondent à aucune réalité, Pro Infirmis a décidé de les remplacer par des moulages 3D réalisés directement à partir des corps de personnes souffrant d’un handicap.

Elle a ainsi convié, en décembre dernier, plusieurs personnes handicapées parmi lesquelles : Alex Oberholzer, (animateur de radio et critique de films), Jasmin Rechsteiner, (Miss Handicap 2010), Urs Kolly, (un athlète), Erwin Aljukic, (acteur) et Nadja Schmid, (une bloggeuse) à se prêter au jeu des moulages avec un artiste professionnel.

Après des jours de travail, les différents participants ont été aussi émus que ravis de découvrir des mannequins parfaitement à leur image. Habillées, ces œuvres ont ensuite été disposées dans plusieurs magasins de la Bahnhofstrasse, célèbre rue de Zurich où se côtoient des magasins et des boutiques de luxe.