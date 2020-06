Des lunettes nouvelle génération pour les personnes déficientes visuelles

OrCam, paire de lunettes nouvelle génération pourrait changer le quotidien de nombreuses personnes si elle tient ses promesses. Destiné aux personnes aveugles et malvoyantes, ce système doit leur permettre d’avoir la description de tout ce qui les entoure à partir d’une paire de lunettes qui lit et énonce tout ce qui est écrit, tout en reconnaissant également les personnes et les objets. Pour que cela fonctionne, une caméra discrète et de taille réduite est fixée sur une branche des lunettes pour procurer « une vision artificielle ». Un petit microphone vient compléter le dispositif avec un logiciel chargé de la reconnaissance des visages et des objets. À partir de là, l’utilisateur n’a qu’à pointer du doigt en direction de ce qu’il veut « voir » pour obtenir une description vocale de ce qui se trouve devant lui. Actuellement ce système n’est disponible qu’en anglais, mais il rencontre déjà un franc succès aux États-Unis où il est commercialisé au prix de 2500 dollars. Plus d’infos: www.orcam.com