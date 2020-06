Des Journées Européennes du Patrimoine « accessibles à tous » ?

Signes de sens innove avec des visites en Langue des Signes Française par des guides sourds. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2009 placées sous le thème: « Le patrimoine accessible à tous », l’association Signes de sens (Lille) et l’association Trèfle (Arras) proposent deux visites guidées en Langue des signes française (LSF) avec un guide sourd. Samedi 19 Septembre à 15h Visite guidée en LSF de l’exposition Centenaire du Grand Boulevard au Palais Rihour de Lille Dimanche 20 Septembre à 15h – Visite guidée en LSF de l’exposition Bonaparte et l’Egypte au Musée des Beaux Arts d’Arras. Le patrimoine accessible à tous et l’accès des personnes sourdes aux savoirs et aux pratiques culturelles est une problématique sur laquelle l’association Signes de sens travaille depuis six ans. Elle mène depuis un an un travail de mise en accessibilité des musées du Nord-Pas de Calais. Porteuse du projet, elle met en place les activités, anime un groupe de guides sourds et communique auprès des réseaux liés aux sourds afin d’assurer la fréquentation des activités. Pour découvrir en images le projet de mise en accessibilité des musées, rendez-vous sur www.signesdesens.org