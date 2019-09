Des joueurs de niveau mondial à l’Open tennis handisport du Loiret

La compétition se déroulera du 3 au 6 novembre à Saran.

L’Open tennis handisport du Loiret, désigné meilleur tournoi de tennis handisport en 2010, revient en novembre prochain pour sa 11e édition. La compétition se déroulera du 3 au 6 novembre au complexe de la forêt à Saran (entrée libre) avec des joueurs de niveau mondial et une nouveauté : un tournoi féminin. Les organisateurs du tournoi, l’AS Handisport

Orléanais et le CJF Tennis ont annoncé la participation au tournoi de l’ancien numéro 1 mondial Laurent Giammartini. L’Open tennis handisport du Loiret devrait accueillir une

quarantaine de compétiteurs adultes pour un tournoi de simples et un tournoi de doubles.

Nouveauté : un tournoi féminin La nouveauté de cette 11e édition sera un tournoi féminin réservé aux sportives handicapées. Pour la première fois, une dizaine de compétitrices s’affronteront, dont la n°6 française, Emilie Chéné, finaliste au dernier tournoi d’Antibes. L’Open tennis handisport du Loiret sera ainsi un des rares tournois handisport en France à accueillir une compétition féminine, sur le Circuit France Open.

À noter qu’avec le changement de nom du tournoi cette année, les organisateurs ont dû créer une nouvelle page Facebook. On y retrouve les préparatifs du tournoi et pendant la compétition, les résultats des matchs. Le tournoi a aussi son site Internet : www. opentennishandisport.fr