Des Jeux paralympiques record, avec 2,7 millions de spectateurs

Le chef du comité d’organisation des Jeux de Londres Sebastian Coe a salué dimanche la réussite des jeux Paralympiques -2,7 millions de tickets vendus, un record- qui ont, selon lui, changé le regard sur le handisport et sur le handicap.

“Nous avions l’objectif d’éveiller les consciences. Je pense vraiment que nous avons réussi, pas seulement sur le sport de haut niveau mais aussi en contribuant à transformer ces talents extraordinaires en célébrités”, a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse au parc olympique de Straford (est de Londres). “Nous avons créé de nouvelles stars”, a-t-il même dit, assurant avoir “offert un tremplin au handisport”. “Ca a vraiment été encourageant. Selon les premières enquêtes, plus de 70% des gens voient maintenant les Paralympiques comme étant du sport de haut niveau”, a encore dit M. Coe, en remerciant le public d’avoir soutenu les athlètes pendant les Jeux. “On a vendu 2,7 millions de billets. On aurait pu en vendre plus. Il y a eu une demande sans précédent”, a précisé le responsable.

Selon lui, les deux tiers de la population britannique ont suivi les Jeux à la télévision. Ils ont également été diffusés à travers le monde “devant un nombre inouï de téléspectateurs”, dans “plus de cent pays”, un chiffre selon lui sans précédent. Les Jeux ont aussi “contribué à changer de façon révolutionnaire le regard du public” sur le handicap, d’après le chef du Locog: “Trois quarts (des gens) pensent que les jeux Paralympiques ont ouvert la voie à un meilleur traitement des personnes handicapées”. “Je pense que les gens ne verront plus le sport de la même façon. Je pense qu’ils ne verront plus jamais le handicap de la même façon”, a encore dit Seb Coe, appelant à conserver cet engouement, ce nouveau regard et cette visibilité d’ici Rio 2016. Pendant les Paralympiques, plus de 1500 médailles ont été attribuées à environ 75 pays.