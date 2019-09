Des jeunes en situation de handicap engagés comme copilotes sur le Tour de Corse Historique 2011

C’est sous les couleurs de la solidarité et de la protection du patrimoine qu’Yves Loubet a souhaité inscrire cette 11e édition du Tour de Corse historique qui se courra du 05 au 08 octobre. Hélène Cerlini, administratrice générale du Groupement de coopération sociale et médico-sociale A Stella situé à Ajaccio, explique : « Nous avons engagé dans l’épreuve chronométrée trois équipages composés de coureurs avertis, parmi lesquels Jean-Toussaint de Gentili et Bernard Biancamaria. Quatre autres équipes formées chacune d’un pilote expérimenté volontaire et d’un copilote usager du GCSM, participeront à l’épreuve de régularité. »

Cette aventure humaine qui s’appuie sur le savoir-faire de Benoit Cousin et de son association Handi Rally Passion, a trouvé un écho auprès de l’Associu pè una Fundazione di Corsica AFC Umani (Association pour une Fondation de Corse) présidée par Jean-François Bernardini. « Elle initie un partenariat à 360° » confie Emanuele Barbieri, responsable des projets de l’AFC Umani.

« Notre programme Terranea qui a participé à la réhabilitation d’une des plus anciennes châtaigneraies d’Europe sur la commune de Pianellu est en complète adéquation avec l’action du GCSM en faveur de l’insertion. Nous avons en commun la volonté de favoriser le lien social et l’alternative de vie dans le rural. » L’équipe d’A Stella a également souhaité s’associer au programme LinguaViva de l’AFC qui œuvre pour une langue corse offerte, partagée dans la perspective d’une société multilingue. L’édition 2011 vise à soutenir les projets de traductions et à favoriser la réalisation de logiciels de traduction automatiques type « machine translation ». A Stella souhaite mettre en place au sein de son groupement des outils de traduction français/corse/français pour sa communication interne, et traduire en langue corse des ouvrages portant sur ses domaines d’intervention.

C’est donc autour de projets concrets axés sur la valorisation du patrimoine insulaire, du multilinguisme et de la promotion de la culture de la non-violence qu’œuvreront ensemble les membres de l’AFC Umani et du GCSMS A Stella.

Mais pour l’heure, c’est avec le bitume que les jeunes copilotes ont rendez-vous les 19 et 20 septembre pour un test grandeur nature.