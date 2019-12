Des jeunes en situation de handicap engagés comme copilotes lors de la 11e édition du Tour de Corse Historique

Six équipages composés chacun d’un pilote expérimenté volontaire et d’un copilote usager du GCSMS « a Stella » prendront part à l’épreuve de régularité lors de la 11e édition du rallye automobile Tour de Corse Historique qui se tiendra du 5 au 8 octobre.

L’initiative est une première pour le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale A Stella situé en Corse du Sud, et instigateur du projet. Afin de s’entourer de toutes les garanties nécessaires, l’équipe s’appuie sur l’expérience et le savoir faire de Benoît Cousin et de son association Handi Rally Passion. « L’objectif est d’aider de façon ludique des jeunes en situation de déficience intellectuelle ou de trouble du comportement à développer leur autonomie et leur sens des responsabilités », explique Benoît Cousin. « En prenant en charge la conduite de l’équipage, ils ne sont plus assistés ni guidés. Au contraire, ils sont les copilotes qui guident un adulte ».

Jean-Claude Ragache, directeur général d’A Stella explique : « il s’agit d’un projet pédagogique global visant également à fédérer les différentes structures du groupement. Nous avons formé des équipes réunissant usagers et encadrants qui interviendront dans des domaines spécifiques : mécaniciens assurant l’assistance, techniciens pour la logistique, cuisiniers pour la restauration, reporters pour suivre et commenter les spéciales, et, cerise sur le gâteau, des artistes formés dans les espaces artistiques du groupement feront découvrir leurs œuvres, et en réaliseront en direct chaque soir à l’assistance, sous la tente de l’équipe. ».

Lors d’un premier contact avec le bitume corse, les aptitudes des futurs copilotes ont pu être évaluées. Un deuxième rendez vous avant le grand départ est fixé du 17 au 21 septembre 2011, lors duquel les jeunes copilotes en herbe testeront, façon grandeur nature, les routes insulaires.