Sociologue, Ève Gardien vient de publier un livre sur des réseaux militants créés et portés par des personnes en situation de handicap. Elles prouvent ici leur capacité à devenir des acteurs de leur propre inclusion, à penser et à produire des alternatives originales aux prises en charge et accompagnements usuels.

Ces réseaux militants sont très mal connus du grand public, mais aussi des professionnels du sanitaire et du social en France. Pour la plupart issus d’horizons internationaux, ces acteurs ont développé des expériences originales qui contribuent utilement au débat sur l’accompagnement des personnes « handicapées ». Les savoirs profanes qu’ils ont produits, apportent de nouveaux horizons de pensée, de nouvelles perspectives de pratiques. Ils mettent en lumière la possibilité d’un « vivre ensemble » plus démocratique, l’opportunité d’autres politiques publiques pour les champs de la santé, du handicap et de la dépendance.

Sociologue, Ève Gardien (Centre Max Weber, Lyon) poursuit des recherches sur les situations de handicap depuis dix ans.





Des innovations sociales par et pour les personnes en situation de handicap, Ève Gardien, Édition Eres, 26 euros.