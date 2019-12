Des indicateurs de qualité pour mesurer les objectifs annoncés et les moyens accordés aux m aisons de retraite

La Fédération hospitalière de France vient de présenter une échelle d’indicateurs de qualité de la prise en charge dans les maisons de retraite françaises. Une grille sera réalisée par les professionnels des établissements pour donner des éléments d’informations aux familles et aux usagers.

Parmi les indicateurs choisis : les soins, l’hygiène, l’alimentation, le taux d’encadrement, la permanence des soins, les animations et activités proposés, mais aussi le management, la gestion des risques… tous les éléments nécessaires à la transparence et à l’information des familles. Cette initiative de la Fhf permettra aussi de mesurer l’adéquation (ou pas) entre les objectifs annoncés par l’Etat – par exemple celui d’améliorer le nombre d’employé par personne résidente – et la réalité des moyens donnés aux établissements, moyens annoncés à la baisse en 2009.

La prise en charge n’est plus une priorité

La Fédération hospitalière de France (FHF) a en effet récemment dénoncé la baisse des moyens alloués aux maisons de retraite en 2009. « La prise en charge de la personne âgée ne semble plus une priorité, et l’accompagnement du secteur vers plus de qualité plus un objectif » avait déclaré la FHF la semaine dernière. La majorité des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) est adhérente à la Fédération hospitalière de France.

Vous pouvez consulter les évaluations sur www.hôpital.fr.