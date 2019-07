Des histoires pour enfants avec tous les enfants

Maman d’un enfant en situation de handicap, Nébine Dominguez a très vite remarqué que l’absence de représentation des enfants handicapés dans les livres destinés à la jeunesse. C’est pourquoi elle a décidé de lancer la collection de livres « Yes, they can », dont les héros peuvent aussi bien être en fauteuil roulant que debout.

Cette collection est née d’un constat : Nous lisons régulièrement des livres à nos enfants et nous avons observé que dans aucun de ceux destinés aux 3/6 ans, les enfants handicapés n’y étaient représentés. Sauf, bien entendu s’il s’agissait d’un livre dont c’était le thème principal. Et vous admettrez qu’il est rare qu’un parent d’enfant dit « normal » choisisse un livre pour le conte du soir qui parlerait uniquement d’un petit handicapé… Ainsi, j’ai voulu écrire des histoires généralistes à nos plus petits dans lesquelles j’introduirais discrètement des enfants en fauteuil roulant, avec la volonté, que les ayant vus dans des livres, ils ne les perçoivent plus comme « différents ». Car nous avons tous un peu peur de ce que nous ne connaissons pas, n’est-ce pas ? ».

Deux titres sont déjà disponibles dans les lieux de vente habituels : « Au pays des fruits Kiki » et « Go ! Kiki ! Go ! » (Éditions PAJA).