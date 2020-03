Des handicapés mentaux utilisés comme esclaves dans des usines en Chine

PEKIN, (AFP) – Mercredi, les autorités chinoises ont annoncé avoir secouru trente personnes en situation de handicap mental travaillant comme esclaves et régulièrement battus dans des briqueteries du centre du pays. Selon la presse officielle, certains d’entre eux ont été exploités pendant plus de sept ans sans toucher de salaire dans la province du Henan, théâtre d’un scandale similaire en 2007.

“Ces trente personnes sont handicapées mentales et elles ont été emmenées depuis leur ville natale pour être forcées à travailler” dans ces briqueteries, a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police nommé Zhang.

Il a précisé que les autorités avaient secouru dimanche ces personnes et étaient en train de localiser chacune de leur famille d’origine. Certains handicapés étaient toutefois incapables de pouvoir renseigner les enquêteurs sur leur lieu de provenance.

Huit patrons de briqueteries ont été interpellés, a indiqué la police. Un contremaître qui se chargeait de frapper à coups de fouet les handicapés n’était âgé que de 14 ans, selon un policier cité par la presse.

Illustrant la face sombre du miracle économique chinois, les scandales de violation des droits des travailleurs, de travail des mineurs ou d’exploitation des personnes handicapées ne sont pas rares en Chine. En 2007, la découverte de centaines d’adultes et de dizaines d’enfants exploités comme esclaves dans des briqueteries et des mines dans les provinces du Shanxi et du Henan avait connu un retentissement mondial.