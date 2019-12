Des Handicafés au Forum Rhône-Alpes

Les 16 & 17 mars 2011, dans le cadre du Forum Rhône-Alpes, deux Handicafés auront lieu. Organisés par l’association étudiante Forum Organisation, ils te permettront de rencontrer plus de 30 entreprises françaises et internationales (dont BIOMERIEUX, DASSAULT SYSTEMES, BULL SAS, INEXIA, RTE, SNC-Lavalin, Groupe VINCI, GEMALTO, Technip France, CEA, EDF, SPIE, RENAULT TRUCKS, EGIS, ROBERT BOSCH, Eiffage Construction, Subsea7, EDF…) au sein d’un espace inédit.

C’est l’occasion idéale pour échanger avec des recruteurs et opérationnels dans un cadre privilégié, autour d’un buffet et d’un café. Les postes et stages proposés couvrent l’ensemble des métiers d’une entreprise (ingénierie, ressources humaines, comptabilité, juridique, communication, logistique, achats, administration …).

Pour participer, rien de plus simple, envoie ton CV à l’adresse

handicafe@forumorg.org

Rendez-vous les 16 & 17 mars 2011 au Double Mixte

Campus LyonTech La Doua

16h à 18h

Tramway T1 – La Doua Gaston Berger

Pour plus d’informations : handicafe@forumorg.org