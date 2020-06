Des guides pour des vacances accessibles en Europe

La collection de guides touristiques Toujours un chemin est consacrée aux villes européennes. Musées, hôtels, attractions phares, transports accessibles ou encore restaurants… Tout est recensé pour faciliter le voyage des personnes à mobilité réduite.

Toujours un chemin est née de la communion entre Maryline, paraplégique, et son fils, Elian. Perpétuellement sur les routes, en France et en Europe, ils ont pu constater un manque en matière d’information sur l’accessibilité des villes du vieux continent. Pas d’information sur les transports accessibles, les musées, les rues… Certains renseignements sont même erronés et coûtent quelques aventures périlleuses. Enfin, les deux voyageurs ont remarqué que les informations sur les hôtels restent souvent incomplètes.

« Nous étions très étonnés de constater qu’il existe des guides touristiques pour les randonneurs, les amateurs de vins, les écologistes, les enfants… mais peu de guide pour les personnes en fauteuil roulant et les seniors », racontent-ils.

Ils ont continué à voyager et à collecter eux-mêmes des informations sur les lieux accessibles. D’aventures en aventures la collection Toujours un Chemin est née. En octobre 2009, six guides sont publiés : Amsterdam, Barcelone, Dublin, Londres, Rome et encore Venise. L’équipe est invitée à plusieurs journaux télévisés et récompensés par des Fondations et Concours.

En mai 2010, les guides consacrés à Florence, Madrid, Séville voient le jour. La collection dépasse même les frontières de l’Europe en consacrant un ouvrage à Marrakech.

« L’objectif de départ était de créer des guides sur des villes non francophone », explique Elian Revel, directeur de la collection. Mais suite à de nombreux courriers et sondages, les nouveaux guides voulus sont publiés sur des villes françaises : Lourdes, Marseille, Montpellier, Nice et Paris en avril 2011 ». Villes à l’accessibilité difficiles ou villes nécessitant de l’organisation, ces communes françaises ont été étudiées par une équipe sur place. Les offices de tourismes, les sociétés de transports et administrations locales ont également participé à la réalisation.

Les guides sont distribués à la Fnac et Amazon ainsi que chez les centrales de librairies.