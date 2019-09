Des Grandes Ecoles bientôt plus accessibles ?

Lors de la 11e semaine de l’emploi, nombreuses ont été les entreprises qui ont affirmé leur volonté de recrutement de candidats handicapés tout en regrettant le déficit de diplômés de haut niveau. Une fois de plus, la formation des personnes en situation de handicap était montrée du doigt. Alors, à qui la faute ?



Tandis que les déclarations de bonne volonté et les missions handicaps se multiplient, preuve que les actions de sensibilisation commencent à porter leurs fruits, la moitié seulement des entreprises atteint le fameux quota de 6%. La faute retombe souvent sur les recruteurs, mais ils ne sont pas seuls en cause car même si un recruteur souhaite réellement employer des personnes en situation de handicap, il se heurte souvent au même problème : la pénurie de candidats, particulièrement en ce qui concerne les postes de haut niveau.

Inadéquation entre l’offre et les candidats

Ce vivier professionnel est déjà relativement restreint mais, dès que l’on touche le recrutement de cadres ou de profils techniques élevés, les candidats deviennent encore plus rares. Un déficit dont les origines remontent au niveau du collège, quand les jeunes en situation de handicap sont orientés en fonction de leur déficience et sont, pour la plupart, dirigés vers une formation professionnalisante courte – CAP, BEP, BTS. Les profils des jeunes diplômés se trouvent peu diversifiés et trop souvent issus de formations dans le tertiaire, la fonction publique ou le secteur social, et peu dans les domaines techniques ou industriels. Les recruteurs se trouvent donc confrontés à une inadéquation flagrante entre l’offre d’emploi, post-bac, et les candidats. Quant aux jeunes en situation de handicap qui intègrent l’enseignement supérieur, ils restent l’exception. On compte environ 10 000 étudiants actuellement, dont seulement 4 % dans les grandes écoles de commerce et d’ingénieurs.

Une image qui effraie les jeunes

Victimes de préjugés tenaces confondant handicap et incapacité, les jeunes sont donc peu encouragés dans la poursuite de leurs études. Ils entrent souvent d’eux-mêmes dans une spirale d’autocensure et renoncent à des filières de haut niveau pourtant porteuses d’emplois. C’est un peu le même processus qu’avec les jeunes issus de milieu défavorisés, une première sélection au moment de l’entrée au lycée puis ensuite, une fois le bac obtenu, au moment où se définissent plus les projets professionnels. On constate également un déficit d’information sur l’accès aux grandes écoles qui renvoient souvent aux jeunes une image très concurrentielle qui les effraie.

Le problème du choix de l’école

La voie des Grandes Ecoles, déjà semée d’embuches pour les étudiants valides, se transforme rapidement en une épreuve qui demande à un postulant souffrant de handicap de déployer des trésors d’ingéniosité et de persévérance pour s’y engager et progresser. En partie grâce à quelques précurseurs et surtout à l’application de la loi du 11 février 2005, les concours sont enfin adaptés. Les étudiants au handicap déclaré bénéficient d’aménagements particuliers semblables à ceux mis en place pour les examens : tiers-temps supplémentaire, secrétariat, voire même une dispense d’épreuves dans certains cas. Cependant, l’aménagement des épreuves d’entrée n’est que le premier pas vers une meilleure intégration des élèves handicapés dans les grandes écoles. Car une fois admis, le choix de l’école reste un problème car, malgré les textes en vigueur, les écoles ne disposent pas toujours d’équipements adaptés à l’accueil et l’intégration des jeunes handicapés et l’accessibilité varie encore trop d’un établissement à l’autre. Les étudiants vont donc parfois devoir s’orienter vers les cursus qui peuvent les accueillir plutôt que ceux qui les intéressent vraiment.

Vers une labellisation handi-accueillante

Fin 2006, l’Agefiph et la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) ont signé un accord cadre dans le but de favoriser l’insertion des handicapés au sein des Grandes Ecoles et de les accompagner dans la construction de leur projet professionnel. Un an après la signature, les premiers effets se dessinent timidement avec la nomination de 80 référents handicaps, soit 60% des grandes écoles référencées.

Mais la CGE ne compte pas s’arrêter là. Le handicap peut prendre des formes très diverses et il n’est pas toujours facile de savoir quelles solutions mettre en place pour une intégration réussie mais grâce au réseau, les écoles peuvent maintenant s’entraider et échanger sur leurs bonnes pratiques. On envisage même de mettre en place un label d’école handi-accueillante afin que les jeunes handicapés puissent enfin se dire « et pourquoi pas une grande école ? » ainsi qu’un système d’information sur les différentes voies qui peuvent y mener : admissions parallèles, recrutements post-bac, apprentissage… des voies dont sont déjà issus quelques 52 % des diplômés de grandes écoles.