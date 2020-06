Des Franciliens se mobilisent pour les malvoyants

Résultats du concours de nouvelles lancé par l’association Voix Pour Moi en Ile de France en Novembre 2010 : les meilleures œuvres seront enregistrées sous forme de livre audio à destination des personnes malvoyantes.

L’association parisienne Vois Pour Moi, qui a pour objet la sensibilisation des jeunes à la cécité, a lancé il y a deux mois un concours de nouvelles ayant pour finalité la création d’un livre audio. Par cette action, l’association désire créer un lien entre la jeunesse et les personnes malvoyantes.

Le but poursuivi par les membres de l’association est de compiler les meilleures œuvres dans un livre audio qui sera par la suite à disposition des organismes en charge de personnes malvoyantes.

Une vingtaine de jeunes Franciliens ont répondu à l’appel

27 jeunes ont envoyé leurs œuvres faisant ainsi preuve de solidarité mêlée d’amour pour l’écriture. Parmi eux, Auriane Herbaut, Elodie Rodrigues et Trang-Vi Nguyen Tuan se sont particulièrement fait remarquer, et remportent ainsi le concours dans leurs catégories respectives (collège, lycée et adulte). Une dizaine d’autres œuvres seront enregistrées sur le livre audio, dont une nouvelle de l’écrivain Eric Meyer, rédacteur en chef du magazine Géo et auteur du roman « La Porte Dorée ».

Début mars commencera l’enregistrement des nouvelles, pour une parution du livre audio prévu en mai 2011.

Cette aventure humaine a débuté en octobre 2010 pour les sept étudiants de l’IESEG School Of Management fondateurs de l’association Vois Pour Moi, qui souhaitaient accompagner à leur échelle le problème de la cécité vécue au quotidien.