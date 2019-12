Des formations « à la carte » avec Hanploi

Créée en 2004, l’association Hanploi propose des formations et des prestations de conseil à destination des recruteurs et managers. Objectif : permettre aux entreprises d’intégrer les personnes dans les meilleures conditions. Entretien avec Chaouki Benamour, responsable Département Conseil et Formation, consultant RH et Formation.

Quel type de formation proposez-vous aux entreprises ?

Hanploi Consult, le départemant Conseil et Formation d’Hanploi accompagne les entreprises tout au long de la mise en place de leur politique handicap. Les formations (environ une journée) sont aussi bien destinées au secteur privé qu’au secteur public. Notre action repose sur l’expertise de nos consultants. Ils ont tous eu une expérience concrète avec le handicap et bénéficient d’un savoir-faire dans le conseil ou la formation aux entreprises qui leurs confèrent une réelle spécialisation sur les questions d’intégration des personnes en situation de handicap. Nos modules permettent d’accompagner les professionnels dans les différentes étapes de leur travail : recrutement, intégration, management, maintien dans l’emploi, handicap psychique…

Les interventions sont faites « à la carte » en fonction des besoins de l’entreprise. Par exemple, dans nos formations sur le maintien dans l’emploi, nous transmettons nous outils de manière collective afin de communiquer les bons reflexes à adopter. Nous pouvons également nous pencher sur cas particulier sur lequel l’entreprise est confrontée.

Quels sont vos modules les plus demandés ?

Les formations sur l’intégration des personnes en situation de handicap ont beaucoup de succès. Aujourd’hui, nous contactons que le frein au recrutement des travailleurs handicapés se place au niveau des managers qui ont encore beaucoup de préjugés. Apprendre à intégrer un travailleur handicapé permet de faire tomber ces barrières de d’aller vers le recrutement.

Nous avons un autre module aujourd’hui très demandé : apprendre à gérer l’arrivée ou la reprise d’un collaborateur en situation de handicap lourd avec des difficultés visibles pour les autres salariés.

Quelles autres interventions mettez-vous en place ?

Le Département Conseils et Formation accompagne aussi les entreprise pour mettre en place des outils et projets atypiques. Nous proposons des quiz interactifs personnalisés en fonction de la philosophie et de la culture de l’entreprise. Ces questionnaires s’accompagnent d’un bilan statistique permettant d’évaluer les retours. Cela permet ainsi de tester le niveau de connaissance des collaborateurs sur le handicap et d’appréhender leur posture.

Par ailleurs, Hanploi créé des livrets d’information sur le sujet ou le type de handicap et élaboration de boite à outil comprenant conseils, information légale…

Quant est-il de vos actions de conseils ?

Elles sont très larges et s’adaptent, elles aussi, en fonction des besoins de l’entreprise. Nous intervenons notamment sur des actions de recrutement ou de pré-recrutement. Des « mini forums » peuvent être organisés au sein de l’entreprise avec des candidats pré-selectionés, ce qui garanti un taux de recrutement important !