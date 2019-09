Des étudiants s’engagent pour l’insertion des travailleurs handicapés

Dix étudiants de l’ESDES, Ecole supérieure de Commerce et Management de l’Université Catholique de Lyon, s’engagent pour changer le regard des managers et collaborateurs de demain sur le handicap. La team Handimanagement de L’ESDES, comme 35 grandes écoles et universités en France, s’est engagée depuis octobre dernier dans le projet Handimanagement et organise du 9 au 13 mars 2009, à l’Université Catholique de Lyon 23 place Carnot, une semaine de sensibilisation autour d’évènements variés.

Soirée-théâtre, mises en situation (petit-déjeuner silencieux, cours de Langue des signes et de Braille, handisport, entretiens dans le noir, demi-journée en fauteuil roulant, déjeuner bizarre…), conférence du psychosociologue Jean-Baptiste Hibon, documentaires, cours sur la loi de 2005 donné par les étudiants organisateurs, table ronde animée par le directeur de publication du magazine Handirect,… l’objectif est de toucher un maximum d’étudiants de l’ESDES et de l’ensemble de l’Université Catholique.

Les jeunes les plus volontaires ayant participé à trois activités au moins, pourront recevoir le Label HANDIMANAGER, remis par la société Companieros qui est à l’initiative de ce projet. Se positionnant comme acteur éducatif innovant, Companieros propose avec le soutien d’entreprises partenaires, des programmes pédagogiques à valeur ajoutée humaine, sociale et sociétale.

Le programme Handimanagement est soutenu au plan national par 17 entreprises, La Poste est le partenaire privilégié de l’ESDES.