Des escapades en toute liberté

Créée en 2001, l’association Escapade Liberté Mobilité (ELM), organise des activités pour des personnes handicapées en région parisienne. Sa spécialité : les excursions en milieux naturels non aménagés grâce à des véhicules tout terrain.

Sentiers de traverse, chemins boueux, sous-bois… Avec les Modul’évasions, véhicules électriques tout terrain et sans transfert, la personne en fauteuil roulant peut explorer des lieux qu’elle pensait jusqu’alors inaccessibles. ElM encadre des ballades individuelles ou groupées dans des sites comme le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne. L’association dispose aussi de l’ElectroDrive, traction électrique pour les fauteuils manuels ou encore du Boma, fauteuil tout terrain nécessitant une mobilité du haut du corps. Différentes formules existent (journée, demi journée…) pour profiter de ces équipements et de la bonne humeur des encadrants qui font de la convivialité un mot d’ordre.

Des moments « magiques »

Des sorties entre amis, en famille, ou des événements adaptés (anniversaire dans les bois, parcours sportif avec la famille, jeu de piste, animation personnelle, etc.) sont aussi envisageables. « Lorsque l’on accompagne une personne polyhandicapée dans la forêt et que celle-ci découvre la beauté des lieux, les effluves de menthe fraîche, les arômes des mûres sauvages et croise un héron cendré, c’est magique ! », s’exclame Henri de Portzamparc, responsable animation. Les personnes aveugles peuvent aussi participer à ces escapades bucoliques en conduisant leur véhicule, orientées par un guide.« Nous accordons une place importante à l’autonomie de la personne qui garde les commandes tout en restant accompagnée. Pour les personnes qui sont lourdement handicapées et souvent assistées, prendre le contrôle est souvent un moment fort.»

Récemment, ElM vient de lancer les Balades Animations Groupées (BAG) tous les 1er mercredis et 1 er samedis de chaque mois.« Beaucoup de personnes sont seules avec leur handicap, explique Henri. Nous souhaitons ainsi avec ces balades, leurs proposer une occasion de partager un moment de détente à plusieurs et de créer du lien social !». Chaque année Escapade Liberté Mobilité participe à plusieurs événements. Du 20 au 25 mai, par exemple, des balades à la demande seront organisées à Rosny-sur-Seine, ElM sera présente le 14 juin lors de la fête du sport nature en famille à Théméricourt et un rallye découverte aura lieu le 6 octobre à Saint-Quentin-en-Yvelines. Enfin, en parallèle de ces activités, ElM offre aussi des formations à l’accueil et l’accompagnement des personnes handi-capées en milieu naturel.

www.escapadelibertemobilite.org / Tel : 01 42 88 84 06 / animation@escapadelibertemobilite.org