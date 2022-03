Des enfants en situation de handicap valorisés à travers le spectacle

Ecouter article Ecouter article

L’association Music’All EDHEC organise cette année encore un spectacle en compagnie de six enfants en situation de handicap intellectuel de l’Institut Médico-professionnel du Roitelet de Tourcoing.

Depuis plusieurs années maintenant, l’association Music’All EDHEC organise une comédie musicale originale, 100 % étudiante. Le spectacle comprend une dimension sociale et solidaire puisque six enfants en situation de handicap intellectuel y sont intégrés. En effet, à la suite des représentations, une partie des bénéfices sera utilisée pour organiser une sortie à laquelle participent une trentaine d’enfants de l’IMPro du Roitelet. Les deux représentations auront lieu le 6 avril prochain au théâtre Sébastopol de Lille et le 9 avril au Colisée de Roubaix.

Louise Alix, une étudiante, membre de l’association Music’All EDHEC a pu répondre à nos questions. Elle fait partie du pôle communication, responsable des jeunes en situation de handicap et responsable du chant.

Légende : Louise Alix, une étudiante, membre de l’association Music’All EDHEC et membre de l’équipe du pôle communication, responsable des jeunes en situation de handicap et responsable du chant. Crédit photo : Ugo Ponte

Qu’est-ce que Music’All EDHEC ?

« Musci’All a été créé en 1996. C’est une association 100% étudiante qui met en œuvre, chaque année, une comédie musicale accessible à tous. La particularité du projet, est qu’il comporte un aspect social et solidaire. Six jeunes en situation de handicap intellectuel, âgés de 13 à 14 ans, sont choisis pour être intégrés au spectacle. À la suite de la comédie musicale, une partie des bénéfices sont utilisés pour organiser une sortie pédagogique. Cette sortie se fera avec toute une classe de jeunes scolarisés au sein de l’Institut Médico-professionnel du Roitelet de Tourcoing. Nous sommes 70 étudiants et nous faisons le spectacle de A à Z en passant par les costumes, les décors, le scénario, les chorégraphies, etc. »

Comment s’organise la préparation du spectacle ?

« Tout est une question de transmission d’année en année. Si l’association renouvelle ses membres chaque année, elle garde une grande partie de l’équipe, ce qui permet une formation. Il faut savoir que le scénario est rédigé pendant l’été. À partir du mois de septembre, on commence le recrutement et à partir du mois d’octobre, on se lance dans les répétitions. Ensuite, à la fin du mois de janvier, les répétitions deviennent plus intenses. Nous avons des répétitions tous les week-ends sur notre campus jusqu’au jour du spectacle. »

Travailler avec des enfants en situation de handicap, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

« Travailler avec eux, c’est surtout très enrichissant, ça m’apprend la patience et on s’adapte en fonction d’eux. Par exemple, les jeunes en situation de handicap abordent souvent leur théâtre et leurs chant d’une façon complètement inattendue. Alors, nous devons nous adapter pour que le texte qu’ils doivent lire soit bien compris. On essaie de leur apprendre la fonction de personnage, qui n’est pas forcément évidente. C’est vraiment génial de pouvoir travailler avec eux sur ce spectacle. Même si au début de l’année, ils se montrent assez timides, au fur et à mesure, ils gagnent en confiance. On les voit progresser et ça, c’est super. Notre but est réellement de sensibiliser sur le handicap en montrant que la différence n’exclut pas la compétence. »

Pouvez-vous nous communiquer des informations sur vos prochaines représentations ?

« Nos prochaines représentations auront lieu le 6 avril prochain au théâtre Sébastopol de Lille et le 9 avril au Colisée de Roubaix. Nous allons vous présenter notre comédie musical nommée : “Pour un autre monde”. Concernant la réservation des places, il faut se rendre sur le site de Musical’All EDHEC et toutes les informations sont retransmises sur tous nos réseaux sociaux : la page Facebook, la page Instagram, le compte YouTube, la page LinkedIn ainsi que sur notre site internet. »

Infos pratiques

Comédie musicale “Pour un autre monde”

Le 6 avril prochain au théâtre Sébastopol de Lille

Le 9 avril au Colisée de Roubaix

Infos et réservations sur le site : https://musicall-edhec.com/2022/02/23/prenez-vos-places-3/