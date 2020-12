Des dessins animés traduits en LSF

Listen to this article Listen to this article





Tous les enfants aiment regarder des dessins animés, qu’ils aient ou non un handicap. Or, il est encore très difficile de trouver des dessins animés accessibles à des enfants sourds ou malentendants.

C’est pour remédier à ce problème que Tatontoon, société qui conçoit des dessins animés personnalisés pour chaque enfant (photo, prénom…), vient de lancer un nouveau concept : des dessins animés, toujours personnalisés, mais traduits en langue des signes grâce à un comédien LSF présent à l’écran sur chacun des dessins animés proposés.

Les dessins animés Tatontoon sont élaborés en version fille et garçon et abordent sept grands thèmes : le cirque, Noël, les supers héros, le voyage, les doudous, les princesses et les pirates. Une manière de faire tomber les barrières qui peuvent séparer les enfants sourds et entendants. Les dessins animés sont proposés sous forme de dvd et via téléchargement.

Plus d’infos : www.tatontoon.com