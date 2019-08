Des cours de danse « Handi-Valide »

Tango, rock, salsa, valse… Quelque soit votre handicap, il existe pour vous mille possibilités de danser. A l’Union (Haute-Garonne), l’association Fauval Danse propose des cours « Handi-Valide » danse de salon en couple ou danse en individuel.

« Nous accueillons des personnes avec tout types de handicap », explique Richard Rominger, professeur de danse et président de l’association.

L’association vise plusieurs objectifs, à savoir :

– L’intégration des personnes handicapées au niveau culturel, plus précisément la danse.

– Permettre à toutes les personnes handicapées sensorielles (aveugles, sourds), mentales et moteurs de s’exprimer librement sans différence et de pouvoir jouir de la joie, de l’épanouissement par la découverte des nouvelles sensations de bien-être que procure l’Art de la Danse.

– Faire découvrir la danse à deux au public handicapé en permettant d’être acteur et non spectateur.

Le professeur s’adapte à chaque handicap afin que les élèves progressent, soient valorisés et s’harmonisent en tant que danseur avant tout, en développent leur potentiel. Grâce à cette méthode de travail chacun évolue avec une volonté de danser « sans handicap » et efface la différence : on ne voit plus une personne handicapée qui danse mais on regarde un danseur « sans handicap ».

Pratique

Les cours de danse se déroulent à l’Ecole de danse L’Atelier de l’Union. Le jeudi de 19 h à 20h, un cours est réservé aux personnes en situation de handicap. Des soirées sont organisées avec les autres danseurs de l’école. Contact : Richard Rominger : 06 03 75 92 58 ou contact@fauvaldanse.fr.