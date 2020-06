Des Correspondants de Nuit opérationnels dès la rentrée dans le 15e arrondissement

A partir de la rentrée 2009, une équipe de 14 agents Correspondants de Nuit arpentera les rues du 15e arrondissement, dans les quartiers Dupleix et 4 Frères Peignot. Leur secteur d’intervention sera délimité par les rues Emeriau, 4 Frères Peignot, Ingénieur Keller, Javel, Saint Charles, Viala, Humblot, la place Dupleix, les rues Edgard Faure, Desaix et du Docteur Finlay.

C’est au cours de la réunion de ce jour, vendredi 19 juin 2009, qu’a été décidé, à l’Hôtel de Ville de Paris – en présence des représentants de la Ville de Paris et de la Mairie du 15earrondissement – que la 7e équipe de Correspondants de Nuit de la Ville de Paris prendra ses quartiers dans ce secteur du 15e arrondissement. Les effectifs nécessaires sont d’ores et déjà recrutés et actuellement en formation afin d’être pleinement opérationnels à la rentrée

prochaine.

Le maire de Paris a souhaité que la première équipe de Correspondants de Nuit implantée sous la nouvelle mandature, le soit dans un arrondissement de l’ouest parisien. La municipalité a tenu compte des propositions qui avaient été faites lors du diagnostic du premier contrat d’arrondissement qui préconisait la création d’une équipe de Correspondant de Nuit dans le quartier St Charles – 4 frères Peignot. Elle a souhaité étendre le périmètre au vu des tensions observables sur l’espace public et des évènements qui ont altéré et altèrent encore parfois la tranquillité publique et la sécurité, notamment autour du quartier Dupleix.

Les Correspondants de Nuit effectuent en effet des missions de médiation sociale et de veille technique par une prise en charge quotidienne des problèmes rencontrés par les Parisiens. Entre 16 heures et minuit, chaque soir de l’année, week-end et jours fériés compris, ils patrouillent sur la voie publique et sont joignables par les riverains. Ils sortent sur le terrain par équipes de 3 ou 4 agents, et portent des tenues identifiables Mairie de Paris / Correspondants de Nuit.

Six équipes de Correspondants de Nuit de la Direction de la prévention et de la protection, interviennent déjà sur les secteurs :

· Bas-Belleville dans le 19earrondissement ;

· Château-rouge/Goutte D’or dans le 18e ;

· Olympiades, Souham, Baudricourt dans le 13e ;

· Gare de Lyon -Erard/ Rozanoff/ Charenton dans le 12e ;

· Plaisance-Pernety/ Place de la Garenne dans le 14e ;

· et Saint Blaise dans le 20e arrondissement.