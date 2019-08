Des conférences et des villages associatifs installés dans les villes étapes du Train contre la maladie d’Alzheimer

Du 7 au 21 septembre 2010, le Train-expo Alzheimer va sillonner la France pour informer et sensibiliser tous les publics sur cette redoutable maladie. AG2R LA MONDIALE, investi dans cette cause nationale depuis plus de vingt ans, est l’un des partenaires de cette opération. AG2R LA MONDIALE et Prémalliance ont mobilisé leurs équipes nationales et régionales. Au-delà de sa présence dans la voiture « villages partenaires » où il présentera ses actions en faveur des aidants familiaux et son soutien aux associations de lutte contre la maladie, AG2R LA MONDIALE organisera des conférences dans le train dédié, lors de plusieurs étapes du Train Alzheimer. À Nice, Marseille et Clermont-Ferrand, des « Villages associatifs » dont le but sera de permettre aux malades et aux aidants de trouver des solutions concrètes d’aides, de soutien, de répit, et d’être mis en relation avec des associations locales, seront installés sur les quais.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES DANS LE TRAIN :

Mercredi 8 septembre à Lille Flandres, 15h-16h : « Le rôle des aidants dans la maladie »

Intervenants : Dr Amélie Tonnelle, neuropsychologue ; Mme Bénédicte Buiron, infirmière coordinatrice ; Pr Rachel Petitprez, psychosociologue de liaison.

Jeudi 9 septembre à Mulhouse, 15h-16h : « Quand la maladie est là, que faire avec un parent/conjoint âgé dépendant ? »

Intervenant : Dr Elisabeth Kruczek, médecin gériatre.

Dimanche 12 septembre à Dijon, 15h-16h : « Focus sur la recherche fondamentale sur la maladie d’Alzheimer »

Intervenant : Dr Olivier Rouaud.

Lundi 13 septembre à Lyon Perrache, 15h-16h : « Qu’est-ce que la mémoire ? »

Intervenant : Dr Pierre Livet, médecin-directeur du Centre régional de prévention du vieillissement de Lyon (CRP).

Mardi 14 septembre à Nice, 15h-16h : « Le diagnostic et après… »

Intervenant : France Alzheimer 06.

Mercredi 15 septembre à Marseille,

· 10h-11h : « Les ateliers de stimulation »

Intervenant : Mme Brigitte Perraud, fondatrice d’Alzheimer Aidants.

· 15h-16h : «La prise en charge des patients Alzheimer»

Intervenants : M. Jean-Claude Pical, directeur du Centre de gérontologie départemental (CGD) ; Dr Sophie Hamon, responsable de pôle du CGD.

Jeudi 16 septembre à Montpellier,

· 10h-11h : « La prise en charge des résidents Alzheimer au sein des maisons de retraite »

Intervenant : Mme Viviane Chabbert, secrétaire général de la Mutuelle du Bien Vieillir (MBV).

· 15h-16h : « L’action de France Alzheimer auprès des familles et des malades »

Intervenant : Mme Claudette Cadene, présidente de France Alzheimer Hérault.

Vendredi 17 septembre à Toulouse-Matabiau

· 10h-11h : « La prise en charge des personnes atteintes d’Alzheimer au sein des maisons de retraite »

Intervenant : M. Jean Paul Estremo du Centre Alzheimer Marie-Louise de Pechbonnieu.

· 15h00-16h00 : « Peut-on prévenir la maladie d’Alzheimer ? »

Intervenant : l’équipe du Pr Bruno Vellas du Gérontopôle de Toulouse.

Dimanche 19 septembre à Bordeaux, 15h-17h : « Peut-on prévenir la maladie d’Alzheimer ?» et « La problématique de la prise en charge financière de la perte d’autonomie »

Intervenants : Pr Jean-François Dartigues, neurologue coordinateur du Centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR) d’Aquitaine au CHU de Bordeaux ; M. Nicolas Bonnecase, responsable du marché des particuliers AG2R LA MONDIALE.

Lundi 20 septembre à Clermont-Ferrand,

· 15h-15h30 : «La prise en charge de garde des malades à domicile»

Intervenant : M. Robert Martinez, président de l’association Aide et Répit.

· 15h30-16h : « Le programme de formation des aidants »

Intervenant : M. Bernard Julien, président de l’association France Alzheimer 63.

PROGRAMME DES VILLAGES ASSOCIATIFS :

Sur les quais de la gare de Nice :

– France Alzheimer 06 présentera ses actions.

– L’Institut régional information prévention sénescence (IRIPS) proposera des bilans mémoires spécialisés et des modes de prévention et de dépistage précoce des troubles cognitifs.

– Le Conseil Général des Alpes-Maritimes et le Centre communal d’action sociale (CCAS) présenteront les dispositifs mis en place en faveur des familles.

Sur les quais de la gare de Marseille :

– Le Lions Club Alzheimer présentera l’aide aux aidants.

– Les compagnons d’Alzheimer présenteront le réseau social informatique Aidants.

– L’Institut de gérontologie sociale présentera la filière Alzheimer de Marseille.

– L’Institut de la maladie d’Alzheimer (IMA) offrira des consultations gratuites pour les familles.

– A3, plateforme de répit pour les aidants familiaux, présentera le dispositif d’aide aux aidants sur le territoire.

– L’Institut régional information prévention sénescence (IRIPS) proposera des bilans mémoires spécialisés et des modes de prévention et de dépistage précoce des troubles cognitifs.

– Alzheimer Aidants 13 mettra en place des ateliers de stimulation.

Sur les quais de la gare de Clermont-Ferrand :

– L’association Aide et Répit animera un « bistrot mémoire » et présentera les missions de relais.

– Le Centre local d’information et de coordination (CLIC) de l’agglomération Clermontoise présentera la mise en place de « gestionnaires de cas », coordinateurs de santé pour les malades.

– L’association Le Tournesol qui intervient au sein de l’accueil de jour de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les savarounes présentera ses animations et son projet avec des animaux domestiques. L’association permet à des malades de s’évader de leur quotidien en les accompagnant notamment dans des gites ruraux.