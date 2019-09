Des conférences comme s’il en pleuvait

Espace AGORA :

Mercredi 10 juin :

– de 10h à 11h : « La Randonnée en tous genres. Les 4×4 au service des personnes à mobilité réduite » – Club Arol

– de 11h à 12h : « Peut-on rire du handicap ? » – APF

– de 14h à 15h : « Un chien d’assistance : pour qui ? A quoi sert-il ? » – Handi’Chiens

– de 15h à 16h : « Nouveau Protocole de soins ALD » – Mutuelle Intégrance

– de 16h à 17h : « Accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap » – Handicap International

Jeudi 11 juin :

– de 10h à 11h : « Guérir la paraplégie : mythe ou réelles perspectives ? » – Alarme

– de 11h à 12h : « Tourisme et Accessibilité » – Mutuelle Intégrance

– de 12h à 13h : « A la découverte des surdités. Regardons-nous » – CIS Rhône-Alpes

– de 13h à 14h : « Un chien d’Assistance : pour qui ? A quoi sert-il ? » – Handi’Chiens

– de 14h à 15h : « Peut-on rire du handicap ? » – APF

– de 15h à 16h : « Travail en réseau autour du handicap psychique » – UNAFAM

– de 16h à 17h : « Présentation du Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique du Rhône Alpes

(R4P) » – Réseau R4P

– de 17h à 18h : « Co-intégration des élèves en situation de handicap en Education Physique et Sportive » – Collège Jean Mermoz

Vendredi 12 juin :

– de 10h à 11h : « Autonomie nécessaire pour l’obtention d’un chien guide d’aveugle » – Ecole de Chiens d’Aveugles de Lyon et du centre-Est

– de 11h à 12h : « Zoothérapie et le Grand Âge » – Institut Français de Zoothérapie

– de 13h à 14h : « Un chien d’assistance : pour qui ? A quoi sert-il ? » – Handi’Chiens

– de 14h à 15h : « Accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap » –

Handicap International

– de 15h à 16h : « Les aidants familiaux » – Délégation APF du Rhône

Espace MAISON DE L’AUTONOMIE :

– de 11h à 12h : « L’adaptation du cadre bâti : les ergothérapeutes, les métiers du bâtiment et bien sur les familles sont en 1er ligne » – Lucas Formation

– de 13h à 14h : « Personnes handicapées, personnes âgées : techniques et financement pour adapter son logement » – Union régionale PACT Rhône-Alpes

– de 15h à 16h : « L’adaptation du cadre bâti : les ergothérapeutes, les métiers du bâtiment et bien sur les familles sont en 1er ligne » – Lucas Formation

Jeudi 11 juin :

– de 11h à 12h : « L’adaptation du cadre bâti : les ergothérapeutes, les métiers du bâtiment et bien sur les familles sont en 1er ligne » – Lucas Formation

– de 14h à 15h : « Personnes handicapées, personnes âgées : techniques et financement pour adapter son logement » – Union régionale PACT Rhône-Alpes

– de 15h à 16h : « L’adaptation du cadre bâti : les ergothérapeutes, les métiers du bâtiment et bien sur les familles sont en 1er ligne » – Lucas Formation

Vendredi 12 juin :

– de 10h à 11h : Personnes handicapées, personnes âgées : techniques et financement pour adapter son logement » – Union régionale PACT Rhône-Alpes

– de 11h à 12h : « L’adaptation du cadre bâti : les ergothérapeutes, les métiers du bâtiment et bien sur les familles sont en 1er ligne » – Lucas Formation

– de 15h à 16h : « L’adaptation du cadre bâti : les ergothérapeutes, les métiers du bâtiment et bien sur les familles sont en 1er ligne » – Lucas Formation

« Programme non définitif – Sous réserve de modifications »

Espace EMPLOI-FORMATION :

Salles de conférences :

Mercredi 10 juin 2009

Salle 3 – Toute la journée

Discriminations et santé : le temps d’agir GIHP Rhônes Alpes – Tél. : 04 78 24 27 32

Intervenant : Gilles Devers, Avocat spécialisé en droit de la santé Les troubles de la santé ou le handicap, qui sont les données les plus partagées, restent des causes premières des discriminations. Avec l’appui de la loi, personnes malades ou handicapées doivent se donner les moyens d’agir.

Jeudi 11 juin 2009

Salle 6 – Toute la journée

1ères assises sur les Thérapies par Médiation Animale pour les personnes âgées et handicapées

Institut Français de la Zoothérapie – Tél. : 06 12 47 74 11

Intervenant : François Beiger

Avec le lancement de l’Union Nationale des Instituts de Médiation Animale et de Zoothérapie (U.N.I.M.A.Z), nous irons audelà des simples visites, caresses, animations avec l’animal. Parmi les nouvelles thérapies envers l’être humain et notamment pour les personnes âgées, il y a la zoothérapie qui a déjà fait ses preuves aux U.S.A, au Canada, en Australie, en Grande Bretagne et maintenant en France depuis 2004 sous l’impulsion de l’Institut Français de Zoothérapie.



Vendredi 12 juin 2009

Salle 2 / 3 et 4 – De 8h30 à 13h00

Colloque « Ensemble, pour une fonction publique exemplaire » FIPHFP – Tél. : 02 35 890 896

Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), suscite le débat et l’action sur l’emploi des personnes handicapées dans les fonctions publiques. Les employeurs publics (Etat territorial et hospitalière) et certains de leurs agents handicapés témoigneront et échangeront avec l’objectif de mobiliser en faveur des personnes handicapées.

Salle 3 – De 14h00 à 18h00

Handicap et citoyenneté : de la loi à la réalité

Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits – Tél. : 04 72 00 31 51

Intervenants : Eliane Corbet, Directrice technique du CREAI – Dominique et Maryline Labourier, Parents d’un enfant polyhandicapé – Nicolas Eglin, Directeur de « Une souris verte » – Dr Botta, pédopsychiatre – Maître Isabelle Picherit, Barreau de Lyon – Un représentant de l’Education Nationale

Salle 4 – De 14h00 à 18h00

Colloque de l’URAPEI

URAPEI Rhône-Alpes – Tél. : 04 72 76 08 81

Intervenante : Françoise Tehel

La loi du 5 mars 2007 modifi e en profondeur le dispositif de protection juridique des majeurs : son entrée en vigueur au 1er janvier 2009 suscite beaucoup d’interrogations sur sa mise en pratique tant de la part des usagers et des associations de personnes handicapées mentales que des acteurs du secteur tutélaire. L’Union Tutélaire Rhône Alpes tentera d’y répondre lors de ce colloque.

Pour les conditions d’entrée à ces conférences, merci de contacter l’organisme référent

Un accueil spécifique est mis en place pour aider les personnes qui le souhaitent à optimiser leur visite (programme en braille et gros caractère, boucles magnétiques, accompagnement ou prise en charge si nécessaire par des auxiliaires de vie, LSF pour certaines conférences…). Ces services sont gratuits.

« Programme non définitif – Sous réserve de modifications »

Mercredi 10 juin :